Amazon розробляє іспаномовний спіноф серіалу «‎Хлопаки» — супергерої-поганці прямують до Мексики

Творець оригіналу Ерік Кріпке стане виконавчим продюсером — разом із Сетом Роґеном та Дієго Луною.

Згідно з джерелами Variety, Amazon працює над іспаномовним спінофом «Хлопаків‎» — серіалу про поганих супергероїв, заснованого на коміксах Ґарта Енніса та Деріка Робертсона. Деталі сюжету поки тримають у таємниці, але відомо, що дія перенесеться у Мехіко.

Виробництвом спінофу займаються Sony Pictures Television і Amazon MGM Studios. Ґарет Даннет-Алкосер («‎Синій жук») залучений до написання сценарію, а творець оригінальних «‎Хлопаків» Ерік Кріпке стане виконавчим продюсером — разом із Сетом Роґеном, Еваном Ґолдбергом і Джеймсом Вівером, Нілом Х. Моріцем та Павуном Шетті.

Мексиканські актори та режисери Дієго Луна та Гаель Гарсіа Берналь також, ймовірно, стануть виконавчими продюсерами (хоча угода ще в роботі) — обидва зіграли у комерційно успішному мексиканському серіалі «І твою маму теж». Луна нещодавно приєднався до всесвіту «Зоряних війн» у серіалі Disney+ «Андор», а Гарсіа Берналь знявся в біографічній драмі Amazon «‎Кассандро», де зіграв гея-борця Саула Армендаріза.

Іспаномовний проєкт стане третьою серією у світі «‎Хлопаків» за межами оригінального серіалу, четвертий сезон якого очікується у 2024 році. Нещодавно Prime Video презентував «Покоління Ві», дія якого відбувається в коледжі для супергероїв — вже за місяць після прем’єри шоу подовжили на другий сезон. До цього сервіс транслював мультсеріал-антологію «The Boys Presents: Diabolical», який містив вісім окремих історій і багато акторів із «Хлопаків», які повторили свої ролі в озвучці.

Серіал «‎Хлопаки», який сатирично розповідає про те, що буває, коли супергерої зловживають своїми здібностями, став одним із найпопулярніших потокових оригіналів Amazon на сьогодні. З моменту запуску у 2019 році шоу займало високі позиції в чартах Nielsen щоразу, коли виходили в ефір нові епізоди. Серіал отримав вісім номінацій на премію «Еммі», включаючи одну за найкращий драматичний серіал у 2021 році.