Amazon випустила перший, надзвичайно кривавий трейлер Gen V — спін-оффу супергеройського серіалу “Хлопаки”/ The Boys

Відповідно до трейлеру Amazon у Gen V мають з’явитися зірки “Хлопаків” Джессі Т. Ашер, Колбі Мініфі та Пі Джей Бірн.

Дія серіалу розгортається в єдиному в Америці коледжі для супергероїв, де ті “випробують свої фізичні, сексуальні та моральні межі, змагаючись за вищий рейтинг у школі”.

“Ласкаво просимо до Університету Ґодолкіна, безпечного місця для вашого розвитку”, — каже голос у трейлері на фоні шкільного коридору, де написано слово “вбивця” червоною фарбою.

Однохвилинне відео, в якому на першому плані фігурує зірка “Моторошних пригод Сабріни” Джаз Сінклер, не розкриває подробиць сюжету, але вказує на те, що кровопролиття буде багато.

Студенти коледжу з надздібностями, схоже, так само легковажно жорстокі, як і дорослі супергерої з оригінального серіалу. Поряд з кадром персонажа, який виглядає так, ніби його “маринували в чані з кров’ю” (нагадує численні криваві невдачі головного героя “Хлопаків” Г’юї Кемпбелла), ми також бачимо жорстоко випотрошених маріонеток з очевидної пародії на мюзикл Avenue Q (який і сам є пародією на серіал “Вулиця Сезам”) під назвою Avenue V, дикі студентські вечірки та когось, хто, начебто, може “стріляти кишками з рук”, щоб задушити супротивників. Непогано.

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Також у трейлері з’являються раніше оголошені актори шоу — Чанс Пердомо, Ліз Бродвей, Шеллі Конн, Медді Філліпс, Лондон Тор, Дерек Лу, Аса Германн, Патрік Шварценеггер, Шон Патрік Томас і Марко Пігоссі.Також у серіалі мають з’явитися Кленсі Браун, Олександр Калверт і Джейсон Ріттер, а також зірки “Хлопаків” Джессі Т. Ашер, Колбі Мініфай і П. Джей Бірн, які повторять ролі своїх попередніх персонажів — A-Train, Ешлі Баррета та Адама Бурка відповідно.

Шоураннери серіалу — Мішель Фазекас і Тара Баттерс. Ерік Кріпке, Сет Роген, Еван Голдберг, Джеймс Вівер і Мікаела Старр, серед інших, також будуть виконавчими продюсерами серіалу.

Amazon ще не повідомив офіційної дати виходу, але прем’єра шоу відбудеться на Prime Video десь у 2023 році — можливо, до того, як вийде на екрани четвертий сезон “Хлопаків”.

Джерело: The Verge, The Hollywood Reporter