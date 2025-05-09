Amazon завершив зйомки 2-го сезону «Фолаут» / Fallout і показав прощальне відео Гуля

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Нью-Вегас зовсім поряд — другий сезон «Фолаут» офіційно завершив знімання.

Якщо пам’ятаєте, в останні моменти першого сезону «Фолауту» нам показали батька Люсі й лиходія Генка (Кайл Маклаклен), що дивиться на горизонт і починається рухатися в сторону Нью-Вегаса — місця, що було підтверджене, як центральне місце зйомок, купою витоків. Зважаючи ще й на те, що в першому сезоні знайшли реактор холодного термоядерного синтезу, який нібито має достатньо енергії для перезапуску цивілізації, ймовірно, в другого сезоні це спробують зробити саме в Нью-Вегасі.

В іграх Bethesda Fallout: New Vegas — четверта частина серії, дія якої розгортається на руїнах колишнього Лас-Вегаса, що належать частинам Аризони, Каліфорнії та Невади. Історія також торкається конфлікту щодо того, хто зрештою контролюватиме як Новий Вегас, так і пустелю Мохаве, і цілком можливо, що ми побачимо все це у другому сезоні.

Волтон Гоггінс на честь завершення знімань опублікував відео, на якому прощається з образом Гуля, фактично здираючи з себе шкіру.

Achievement unlocked! Fallout Season 2 has wrapped production. pic.twitter.com/cbLNCvLLRB — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) May 8, 2025

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Дія серіалу «Фолаут», створеного за мотивами серії ігор Bethesda Game Studios, розгортається через 200 років після апокаліпсису. Сюжет є частиною канону ігрової серії, але розповідає самостійну історію, побудовану навколо трьох ключових персонажів: молодої дівчини Люсі (Елла Пурнел), жительки «Сховища 33», її батька та наглядача Сховища Генка, а також гуля-найманця Купера Говарда. В другому сезоні до акторського складу доєднається зірка «Сам удома» Маколей Калкін.

Перший сезон «Фолаут» став одним з найбільших хітів 2024 року, який за перші 16 днів привернув увагу 65 мільйонів глядачів (другий результат в історії Prime Video — більше лише у серіалу «Володар перснів»), та отримав високі оцінки в рецензіях (94% від критиків та 90% від глядачів на Rotten Tomatoes). Також серіал отримав 16 номінацій «Еммі», хоча й не мав жодної перемоги в основних категоріях.

Шоуранерами адаптації виступили Джонатан Нолан, Ліза Джой та Грем Вагнер. Останній раніше натякав, що серіал отримає п’ять сезонів. Другий ще не отримав офіційної дати виходу, але, зважаючи на графік знімань, слід очікувати десь на 2026 рік.

Нагадаємо, що ігровий дизайнер Bethesda Джефф Гардінер високо оцінив серіал, заявивши, що «Фолаут» передивлятимуться, як «Володар перснів», а ігри «доживуть» до наших онуків. До речі, гра Fallout 5 також підтверджена і буде випущена після Elder Scrolls 6 (утім, до цього ще кілька років).