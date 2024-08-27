Ветеран Bethesda каже, що серіал «Fallout» передивлятимуться, як «Володар перснів», а ігри «доживуть» до наших онуків

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На думку ігрового дизайнера Джеффа Гардінера IP Fallout буде «живою» ще десятки років.

В інтерв’ю The Boss Rush Podcast ветеран Bethesda розказав, як змінилось ставлення Голлівуду до розробників відеоігор, зазнаючи, що на вечірках 2000-х його сприймали як «тимчасовий інтерес», тоді як зараз продюсери більш шанобливі до представників галузі, зважаючи на велику користувацьку базу та витрати споживачів.

Гардінер також додав, що історії та світи, на кшталт Fallout, можуть існувати та утримувати інтерес аудиторії протягом 50 років — як «Зоряні війни» чи «Володар перснів»:

«Серіал “Fallout” може існувати протягом 50 років, як “Володар перснів”, але я не провидець. І це також може бути IP, в який гратимуть ваші онуки».

Зрештою самій Fallout вже 27 років (тож залишилось протягнути майже стільки ж), а серіал спровокував ще більший інтерес до серії ігор: за день в них зіграли рекордні 5 млн людей, де 1 млн прийшовся на Fallout 76, яку ще 6 років тому оглядачі називали приреченою через низьку відвідуваність.

Перший сезон серіалу «Fallout», що вийшов на Amazon Prime Video 10 квітня, став одним з найбільших хітів цього року і за перші 16 днів привернув увагу 65 мільйонів глядачів. Це другий результат в історії платформи — більше лише у серіалу «Володар перснів: Персні влади», що вийшов у 2022 році, а з другим сезоном дебютує вже 29 серпня.

Другий сезон шоу «Fallout» вже у роботі, тоді як гра Fallout 5 також підтверджена і буде випущена після Elder Scrolls 6 (утім, до цього ще кілька років).

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Джерело: Games Radar

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