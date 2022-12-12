Скільки енергії мають споживати відеокарти? Топменеджер Intel Раджа Кодурі вважає «золотою серединою» 200-225 Вт

Відеокарти Intel Arc для настільних ПК почали з’являтися лише у червні цього року. Компанія поступово запускає свої продукти, орієнтуючись на потреби певних ринків. Intel ще не випустила графічний процесор Arc A580 – можливо, відеокарти з’являться до кінця цього року. Це буде остання на даному етапі модель компанії у доступному сегменті. Про це та деякі погляди компанії на розвиток відеокарт розповів старший віцепрезидент Intel Раджа Кодурі на конференції ConnectiON у Мумбаї.

За словами Кодурі, Intel успішно розвиває архітектури Battlemage та Celestial, що лежать в основі ігрових відеокарт наступних поколінь – проте він не був готовий говорити про дати. Охоче та з великою готовністю Кодурі висвітлив підхід intel до енергоспоживання відеокарт.

Журналісти видання Gadgets360 запитали віцепрезидент про те, чи Intel поділяє тенденцію підвищення енергоспоживання відеокарт, що спостерігається у конкурентів. Раджа Кодурі відповів, що продуктивність на ват або вища продуктивність за меншого енергоспоживання – його пріоритет.

«Завжди знайдеться хтось із деякими навичками, який може сказати: «Я збираюся дати вам більше соку», але я зосереджений на меншій потужності. Проблема, яку я виявив – хоча збільшення потужності та високі результати у тестах добрі з маркетингової точки зору, [обмежена] кількість користувачів ПК може просто купити таку карту.»

Раджа Кодурі зазначив, що у розробці графічних процесорів основну увагу Intel приділяє вищій продуктивності за меншого енергоспоживання. Погоня за більшою потужністю – не більше ніж маркетинг, що сильно скорочує доступний ринок для відеокарт.

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У відповідь на питання щодо розробки відеоприскорювачів топового рівня Кодурі сказав:

«Високому рівню зараз немає межі. Яке визначення для high-end? Це 600 Вт? Очевидно, що наші партнери та наші клієнти хочуть, щоб деякі відеокарти дозволяли похвалитися високими характеристиками і нам завжди подобається знаходити способи забезпечити це. Але мій пріоритет на даний момент – отримати основну аудиторію [споживачів, і зробити це] за допомогою одного роз’єму живлення. Це можливо в діапазоні споживання до 200-225 Вт, трохи вище або трохи нижче.

Споживання в районі 200-225 Вт зараз входить до характеристик моделей відеокарт Arc A770/A750, Radeon RX 6700 або GeForce RTX 3060. Однак графічні процесори Intel A7 та моделі інших виробників досягають цієї мети вже з двома роз’ємами живлення.

Цілі Intel здаються шляхетними, проте продукції компанії ще доведеться позбутися недоліків програмного забезпечення та апаратної архітектури, для забезпечення стабільної продуктивності в іграх та підтримки всіх сучасних технологій. “Рівна” робота відеокарти є у більшому пріоритеті у геймерів, ніж енергоспоживання. Яке, попри заяви, також є далеким від ідеалу – великою кількістю тестів відзначений високий рівень споживання відеокарт Arc у режимі простою.

Джерело: VideoCardz