AMD презентує логіку B650 та доступніші процесори Ryzen 7000 вже 4 жовтня

Компанія AMD обговорить із партнерами нові материнські плати B650 для процесорів Ryzen серії 7000. Вперше будуть продемонстровані процесори середнього класу для сокету AM5. Онлайн-зустріч відбудеться 4 жовтня.

AMD запросила маркетингові команди ASUS, ASRock, MSI, Gigabyte та Biostar для демонстрації своїх продуктів під час 60-хвилинної веб-трансляції Meet the Expert. У зустрічі братиме участь Дон Валігроскі – менеджер з маркетингу продуктів AMD. Повідомлення на сайті компанії говорить:

«Перший погляд на нові материнські плати AMD AM5 B650E та B650, що підтримують нещодавно анонсовані процесори AMD Ryzen™ серії 7000. Використовуючи потужність пам’яті DDR5 та технології PCIe® 5.0, платформа AM5 пропонує більше продуктивності, потужності та можливостей, ніж будь-коли. У цьому вебінарі приєднайтесь до експертів JJ Guerrero, Edwin Chiang, Michiel Berkhout, Kevin Shieh та Anny Hsu. Дізнайтеся про майбутні материнські плати від таких партнерів, як ASRock, BIOSTAR, ASUS, MSI та GIGABYTE, про те, як їхні материнські плати AM5 представляють на ринку передові функції та розкривають усю потужність процесорів AMD Ryzen™ серії 7000. Що ми розглянемо: Короткий огляд материнських плат Socket AM5 B650E та B650

Лінійка материнських плат AM5 B650E та B650, характеристики продуктів ASUS, GIGABYTE, ASRock, MSI та BIOSTA

Як платформа Socket AM5 та процесори AMD Ryzen™ серії 7000 забезпечують неймовірну продуктивність».

На даний момент AMD планує два чіпсети для серії Ryzen 7000, кожен з яких вийде у двох варіантах: звичайний та Extreme. Екстремальний варіант забезпечує сумісність з PCIe 5.0 для графічного адаптера спільно з накопичувачем даних NVMe.

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Офіційно AMD запускає процесори Ryzen 7000 та материнські плати X670E/X670 27 вересня, але очікується, що серія B650 не надійде у продаж до початку жовтня.

Джерела: AMD, VideoCardz