AMD анонсувала EXPO — аналог Intel XMP для розгону пам’яті DDR5 в один клік (на системах з Ryzen 7000)

Розширені профілі розгону AMD EXPO – технологія, що схожа на Intel XMP. Увімкнення EXPO дозволить розігнати DDR5 одним кліком миші у збірках AM5 із процесорами Ryzen 7000.

Геймери, що використовують цю технологію, зможуть розраховувати на підвищення продуктивності на 11% за роздільній здатності 1080p та зниження латентності приблизно на 63 наносекунди.

AMD зробить стандарт EXPO безкоштовним, що прискорить його використання та знизить вартість ПК. Компанія анонсувала 15 партнерських комплектів DDR5, що забезпечують швидкість до 6400 МГц. Серед них набори пам’яті ADATA, Corsair, Geil, G. Skill та Kingston.

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Виробники пам’яті незабаром оголосять про перші комплекти з профілями EXPO. Їхня ціна може суттєво вплинути на вартість платформи AMD AM5. Процесори Ryzen 7000 та материнські плати з підтримкою сокету AM5 будуть доступні з 27 вересня.

Джерело: Videocardz