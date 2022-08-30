AMD представила настільні процесори Ryzen 7000 — флагман Ryzen 9 7950X на 57% продуктивніший за Intel Core i9-12900К

Чотири нові процесори AMD Ryzen на архітектурі Zen4 виготовлені за техпроцесом 5 нм. Згідно з даними компанії, серія Ryzen 7000 отримала приріст продуктивності приблизно на 13% порівняно з попереднім поколінням та на 29% вищу продуктивність в однопотоковому режимі. В основному це пов’язано з вищими тактовими частотами, що досягають 5,7 ГГц в старшої моделі – на 800 МГц більше, ніж у флагмана поточної серії.

AMD Ryzen 9 7950X

AMD заявляє, що продуктивність Ryzen 9 7950X в іграх на 6-35% вища, ніж у Ryzen 9 5950X. У інструментах рендерингу, включаючи V-Ray Render, Corona або POV-Ray, приріст продуктивності становить від 32 до 48%. AMD також порівняла процесор з Intel Core i9-12900K у тесті V-Ray, де флагман Zen4 має до 57% кращу продуктивність у трасуванні променів та до 47% кращу продуктивність на ват.

Процесор складається з 16 ядер, здатних обробляти 32 паралельні потоки даних. З базової частоти 4,5 ГГц він розганятиметься до 5,7 ГГц. Процесор забезпечений 64 МБ кешу L3 і 16 МБ L2. Споживання енергії дорівнює 170 Вт. Його рекомендована вартість складає $699.

AMD Ryzen 9 7900X

Процесор з 12 ядрами та 24 потоками коштуватиме $549. Його частота підіймається з базового рівня 4,7 ГГц до 5,6 ГГц. При 64 МБ кешу L3 є 12 МБ кешу L2 – по 1 МБ на ядро. TDP такий самий, що й у флагмана – 170 Вт.

AMD Ryzen 7 7700X

Представник лінійки Ryzen 7 має 8 ядер, що обробляють 16 потоків. Базова частота 4,5 ГГц підіймається до 5,4 ГГц під навантаженням за дотримання TDP 105 Вт. «На борту» Ryzen 7 7700X є 32 МБ кешу L3 і 8 МБ L2. Приємним сюрпризом стала ціна $399 – на $50 менша, ніж передбачали до презентації.

AMD Ryzen 5 7600X

Продуктивність в іграх молодшого з представлених процесорів заявлена на 5% вищою, ніж в Intel Core Core i9-12900K. Модель Ryzen 5 7600X має 6 ядtр, що обробляють 12 потоків. Його частота зростає з 4,7 ГГц до 5,4 ГГц у межах TDP 105 Вт. Кеш складається з 32 МБ L3 та 6 МБ L2. Вартість складає $299.

Новий сокет AM5 підтримує потужність процесора до 230 Вт, пам’ять DDR5 та інтерфейс передачі даних PCIe 5.0. До материнських плат та процесорів AMD Ryzen 7000 підійдуть системи охолодження, що були створені для AM4.

Представлені процесори та системна логіка для настільних ПК надійдуть у продаж з 27 вересня.

Джерело: AMD, Videocardz