Новини Пристрої 06.06.2025 о 12:56 comment views icon

AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ у дефіциті, ціни майже як у RTX 5060 Ti

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайту

AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ у дефіциті, ціни майже як у RTX 5060 Ti

Здається, відеокарти AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ втрачають останні шанси. У США та Європи карти з 16 ГБ у дефіциті — з цінами майже як у кращих конкурентів.

У США вартість 16-гігабайтної RX 9060 XT тримається на рівні +$40 до рекомендованої ціни $349. У великому магазині Newegg мінімальна ціна — $389. Best Buy також пропонує карти вартістю близько $389. RX 9060 XT вийшла у багатьох варіантах від партнерів AMD, проте сайт Tom’s Hardware зазначає:

«Нашій команді було важко знайти моделі на 16 ГБ, які залишалися б на складі довше двох годин. Однак це не проблема з версією на 8 ГБ — було важко знайти сайти, які не пропонують 8 ГБ за рекомендованою роздрібною ціною».

Втім, американській MicroCenter все ж пропонує деяку кількість відеокарт від $349. Західноєвропейські ритейлери підвищили ціни до €349 ($399), але британський Overclockers UK, маж пропозиції за €319.

В Україні Radeon RX 9060 XT 16 ГБ коштує здебільшого близько 20-22 тис. грн, ($500), з поодинокими дешевшими пропозиціями близько $440. З огляду на вартість NVIDIA RTX 5060 Ti, яку можна знайти за ціною близько $540, наразі об’єктивно слабша карта AMD програє конкуренцію — принаймні, доки не здешевшає.

Популярні новини

Комп’ютер у корпусі друкарської машинки «тягне» вінтажні ігри
Ноутбуки з NVIDIA RTX 50 отримали покращення продуктивності та споживання у драйвери — результат помітний
Заміна термогелю на Gigabyte Radeon RX 9070 XT знижує температуру на 7°C

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати