AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ у дефіциті, ціни майже як у RTX 5060 Ti

Здається, відеокарти AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ втрачають останні шанси. У США та Європи карти з 16 ГБ у дефіциті — з цінами майже як у кращих конкурентів.

У США вартість 16-гігабайтної RX 9060 XT тримається на рівні +$40 до рекомендованої ціни $349. У великому магазині Newegg мінімальна ціна — $389. Best Buy також пропонує карти вартістю близько $389. RX 9060 XT вийшла у багатьох варіантах від партнерів AMD, проте сайт Tom’s Hardware зазначає:

«Нашій команді було важко знайти моделі на 16 ГБ, які залишалися б на складі довше двох годин. Однак це не проблема з версією на 8 ГБ — було важко знайти сайти, які не пропонують 8 ГБ за рекомендованою роздрібною ціною».

Втім, американській MicroCenter все ж пропонує деяку кількість відеокарт від $349. Західноєвропейські ритейлери підвищили ціни до €349 ($399), але британський Overclockers UK, маж пропозиції за €319.

В Україні Radeon RX 9060 XT 16 ГБ коштує здебільшого близько 20-22 тис. грн, ($500), з поодинокими дешевшими пропозиціями близько $440. З огляду на вартість NVIDIA RTX 5060 Ti, яку можна знайти за ціною близько $540, наразі об’єктивно слабша карта AMD програє конкуренцію — принаймні, доки не здешевшає.