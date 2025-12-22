AMD розкрила деталі процесорів Zen 6: розробка з нуля на 2 нм техпроцесі

AMD розробляє з нуля архітектуру процесорів Zen 6

AMD оприлюднила нові подробиці про майбутні процесори на базі архітектури Zen 6. Компанія випустила документ Performance Monitor Counters for AMD Family 1Ah Model 50h–57h Processors, який помітив дослідник InstLatX64. Формально це технічна документація для розробників ПЗ, але між рядків вона розкриває чимало архітектурних деталей Zen 6, зокрема серверних CPU EPYC Venice.

Головний висновок полягає в тому, що Zen 6 — це не еволюція Zen 5, а повністю нова архітектура з іншою філософією. Якщо попередні покоління AMD розвивала поступово, то тут компанія зробила ставку на широку архітектуру, орієнтовану на максимальну пропускну здатність і масивний паралелізм.

Ключові технічні особливості Zen 6 включають:

8-слотовий механізм диспетчеризації;

Технологію одночасного багатопотоку (SMT).

У такій конструкції два апаратні потоки динамічно змагаються за спільний пул слотів диспетчеризації. Це цікавий нюанс: за однакової тактової частоти однопотокова продуктивність Zen 6 не завжди перевершуватиме показники 9-слотових (або ширших) процесорів Apple. Проте в певних сценаріях така архітектура обіцяє надзвичайно високу загальну потужність. Наявність виділених лічильників для невикористаних слотів диспетчеризації, простоїв бекенду та втрат при виборі потоків підтверджує, що AMD робить головну ставку саме на широке виконання команд та арбітраж SMT.

Окрема увага приділена векторним і обчисленням із плаваючою комою. Zen 6 суттєво розширює інструменти моніторингу FP- та SIMD-навантажень, що прямо вказує на фокус на “важкі” математичні задачі. Згідно з документацією, процесори підтримують виконання AVX-512 на повну ширину для таких форматів даних:

FP64, FP32, FP16 та BF16;

Операції FMA/MAC;

Змішане виконання векторних операцій FP-INT (включаючи VNNI, AES та SHA).

Цікаво, що продуктивність 512-бітних векторних блоків настільки висока, що AMD змушена об’єднувати лічильники продуктивності, аби коректно вимірювати виконання. Це не гарантує, що Zen 6 стане абсолютним чемпіоном AVX-512, але чітко показує, що ядро здатне виконувати дуже великий обсяг векторної роботи за такт — більше, ніж передбачали старі методи вимірювання.

Раніше AMD вже підтверджувала, що Zen 6 виготовлятимуть за техпроцесом 2-нм класу TSMC і що серверні конфігурації можуть налічувати до 256 ядер. У поєднанні з новою мікроархітектурою це виглядає як перший дизайн AMD, створений з нуля саме під датацентри, а не адаптований із клієнтських рішень. Також з’являлася інформація про технічні деталі нових чипів.

Поки що незрозуміло, які з цих можливостей збережуться в споживчих процесорах і як вони поводитимуться в реальних ПК. Але вже зараз очевидно, що в Zen 6 основна ставка зроблена на масивні обчислення, серверні навантаження й задачі, де важлива не пікова частота, а максимальна пропускна здатність.

