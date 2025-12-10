AMD випустила FSR Redstone: нова генерація кадрів, регенерація променів та масштабування для Radeon RX 9000

Сьогодні AMD офіційно запустила пакет FSR Redstone, призначений лише для відеокарт RDNA4. Раніше Radeon RX 9000 вже отримали першу з чотирьох технологій, ML Ray Regeneration, з Call of Duty: Black Ops 7.

Попри очікування, AMD не запускає всі чотири основні компоненти Redstone навіть зараз, оскільки принаймні один буде доступний лише у 2026 році. А одна з функції, та сама регенерація променів, поки буде обмежена однією COD. AMD офіційно змінює назву стека на просто FSR, котра відтепер не обмежується лише масштабуванням та генерацією кадрів. Компанія стверджує, що Redstone забезпечить в середньому до 3,3 раза кращу продуктивність порівняно з іграми в “рідній” роздільній здатності 4K.

AMD копіює підхід NVIDIA до DLSS, додаючи більше технологій під абревіатуру FSR. Фактично, масштабування FSR не оновлюється, на слайді чітко зазначено “раніше FSR 4”. Компанія повторює, що ця технологія доступна лише на відеокартах серії Radeon RX 9000 і лише з іграми, які вже підтримують FSR 3.1. Ось що конкретно доступно після сьогоднішнього релізу:

FSR Upscaling — 200+ ігор до кінця цього року

FSR Frame Generation — 30+ ігор до кінця року

FSR Ray Regeneration — тільки Black Ops 7, більше колись пізніше

FSR Radiance Caching — запуск у 2026 році

Генерація кадрів FSR, яку раніше рекламували як ML Frame Generation (деякі користувачі помилково називали її багатокадровою генерацією), також є частиною Redstone. AMD стверджує, що вона розроблена для забезпечення “плавної та високої частоти кадрів” і що вона використовує нейронну мережу, навчену на вимогливих сценаріях. Вона акцентує на обмеженні артефактів та виправленні тіней.

FSR Radiance Caching прискорює трасування променів та зменшує витрати на кешування сяйва. Це метод глобального освітлення, коли графічний процесор обчислює “важке” непряме освітлення в обмеженому наборі точок сцени, зберігає ці результати, а потім використовує в інтерполяції для сусідніх пікселів. Це зменшує кількість променів та відбитків, які потрібно трасувати, тому непряме світло, розтікання кольорів та м’яке відбиття можна виводити швидше, якщо освітлення не змінюється надто різко між кешованими точками.

FSR Ray Regeneration з’явиться в іграх у невизначені терміни, оскільки впровадження технології значною мірою залежить від розробників. Регенерація променів забезпечує реалістичне освітлення та відблиски, подібно до роботи NVIDIA DLSS Ray Reconstruction.

Також сьогодні вийшов FSR Redstone SDK. Він представлений у вигляді простої інтеграції DLL, тому незабаром можна очікувати кращої підтримки ігор. Але навіть попри це, загальний реліз стеку не такий масштабний як очікувалося — щось буде колись пізніше, а щось не змінюється.

Джерело: VideoCardz