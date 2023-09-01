AMD випустила оновлення графічного драйверу Adrenalin з оптимізаціями для Starfield та Baldur’s Gate 3

Компанія AMD випустила оновлену версію ПЗ AMD Software: Adrenalin Edition 23.8.2, яке забезпечує Day-0 підтримку довгоочікуваної гри Starfield від Bethesda.

Зазначається, що AMD Software: Adrenalin Edition 23.8.2 дозволяє підвищити продуктивність гри Starfield ─ до 16% для роздільної здатності 4K на відеокартах Radeon RX 7900 XTX та Radeon RX 7900 XT у порівнянні з попередньою версією програмного драйвера 23.8.1 RS-594

Також нова версія ПЗ стане в пригоді гравцям Baldur’s Gate 3, оскільки вона виправляє помилку, яка призводила до збою в системах з відеокартами Radeon RX 7000 та API DirectX 11. Завантажити AMD Software: Adrenalin Edition 23.8.2 можна за наступною адресою.

Додатково в AMD нагадують, що до 30 вересня 2023 року при купівлі певних відеокарт серій Radeon RX 7000 і Radeon RX 6000, а також певних процесорів Ryzen 7000 або відповідних ігрових систем із такими компонентами геймери отримають безкоштовну копію гри Starfield. Додаткову інформацію про відповідні продукти можна знайти на спеціальній сторінці сайту.