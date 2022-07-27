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AMD запустила Noise Suppression — аналог технології інтелектуального шумогасіння NVIDIA RTX Voice

AMD запустила Noise Suppression — аналог технології інтелектуального шумогасіння NVIDIA RTX Voice

27 липня AMD випустила оновлення графічного драйвера Radeon Adrenalin версії 22.7.1. Головне нововведення — технологія “розумного” шумогасіння Noise Suppression власної розробки, яка є аналогом вже добре відомої нам RTX Voice від NVIDIA. Минулого тижня команда Лізи Су випадково (чи навмисно) передчасно анонсувала технологію — компанія опублікувала відео, а потім швидко видалила його. Тепер же відбувся офіційний реліз Noise Suppression.

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AMD Noise Suppression

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Як і RTX Voice, конкурентна Noise Suppression, використовує машинне навчання та інтелектуальні алгоритми, щоб у реальному часі усувати зайві шуми. Основне призначення функції — зменшити фоновий шум і покращити чіткість звуку, незалежно від ситуації — важлива робоча відеозустріч чи змагання з кіберспорту.

Щоб скористатися плагіном AMD Noise Suppression, потрібен процесор серії Ryzen 5000 або новіше чи відеокарта серії Radeon RX 6000 або новіше.

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Оновлення OpenGL для Minecraft

Ще одне вагоме оновлення у складі нової версії графічного драйвера Radeon Adrenalin стосується стандарту OpenGL — AMD повідомляє про збільшення продуктивності на 92% у Minecraft OpenGL  при використанні графічного процесора серії Radeon RX 6000 у режимі 4K. На жаль, жодна інша гра чи конфігурація GPU не згадуються.

AMD запустила Noise Suppression — аналог технології інтелектуального шумогасіння NVIDIA RTX Voice

Завантажити нову версію пакета графічних драйверів Radeon Adrenalin можна на сайті AMD за посиланням.


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