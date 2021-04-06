NVIDIA RTX Voice — теперь и на более старых видеокартах серии GTX

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Технология NVIDIA RTX Voice больше не ограничена видеокартами серии RTX, и официально поддерживается более старыми моделями GTX — начиная от NVIDIA GTX 600 (Kepler). Возможность разблокировали в графическом драйвере версии 410.18, обратил внимание сайт Tom’s Hardware.

Технология интеллектуального шумоподавления RTX Voice дебютировала в прошлом году и преподносилась как дополнительное преимущество видеокарт RTX с тензорными ядрами. Но очень быстро энтузиасты выяснили, что NVIDIA специально ограничила использование RTX Voice программным путем — они обошли это ограничение и «подружили» технологию с более старыми адаптерами. Теперь же NVIDIA без лишней огласки сама сняла блокировку, расширив доступность RTX Voice на модели серии GTX. Возможно, это связано со смещением приоритетов в этом направлении на технологию RTX Broadcast, которая по сути является эволюционным развитием RTX Voice.

Желающие могут загрузить утилиту RTX Voice на сайте Nvidia, там же есть детальная инструкция по установке ПО.