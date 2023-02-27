AMD зменшила частоту вбудованої графіки мобільних процесорів Ryzen 7040HS на 200 МГц і прибрала підтримку PCIe 5 незадовго до релізу

Процесори AMD Ryzen Phoenix з архітектурою Zen 4 обіцяють стати найцікавішими чипами для ноутбуків цього року. Крім сучасних обчислювальних ядер вони оснащені інтегрованою графікою RDNA3. На відміну від настільного Raphael та його мобільного варіанту Dragon Range HX, які поставляються тільки з двома обчислювальними блоками, цей варіант RDNA3 буде набагато потужнішим, маючи до 12 обчислювальних блоків.

На виставці CES 2023 AMD оголосила про три чипи Ryzen 7040HS: 7940HS, 7840HS і 7640HS. Це моделі потужністю 35-54 Вт з 8 ядрами ЦП та 12 або 8 модулями RDNA3. Незабаром після заходу AMD поновила сторінки своїх продуктів, представивши повні специфікації. Стало відомо, що вбудоване відео RDNA3 працюватиме на частоті нижче 3,0 ГГц.

AMD «зменшила» тактові частоти вбудованих GPU на 200 МГц:

Ryzen 9 7940HS: 3,0 ГГц → 2,8 ГГц

Ryzen 7 7840HS : 2,9 ГГц → 2,7 ГГц

Ryzen 5 7640HS: 2,8 ГГц → 2,6 ГГц

При цьому AMD підтвердила відомі характеристики серії Ryzen 7040H. Специфікації вказані лише на китайському сайті AMD, а регіональна доступність встановлена ​​лише для цієї країни. Процесори мають такі самі тактові частоти, як і 7000HS, тобто до 3,0 ГГц для 7940HS.

Також із наведених характеристик стало відомо, що серія Phoenix більше не підтримує інтерфейс PCIe Gen5. Офіційно серія Ryzen 7040 стартує в березні – якісь ще коригування параметрів навряд чи відбудуться.

Джерело: VideoCardz