Вартість акцій Alphabet впала на 8% після заяви Apple про рекордну втрату трафіку — Google заперечує

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Слова про можливе зникнення iPhone стали не єдиною гучною заявою одного з керівників Apple Едді К’ю у процесі над Google. Йому також вдалося зменшити вартість Alphabet.

Акції материнської компанії Google Alphabet впали більш ніж на 8% у середу, 7 травня, після того, як Едді К’ю розповів, що пошуковий трафік Google на пристроях Apple минулого місяця впав вперше за понад два десятиліття. Старший віцепрезидент Apple з питань послуг, заявив на антимонопольному судовому процесі у Вашингтоні, що Google втрачає позиції під впливом інструментів штучного інтелекту, як ChatGPT та Perplexity.

Його твердження, що такого спаду «ніколи не траплялося за 22 роки», сколихнуло Волл-стріт та зменшило ринкову капіталізацію Google на понад $170 млрд протягом однієї торгової сесії.

Ці свідчення були надані під час ключового судового розгляду, у якому окружний суддя Аміт Мехта має визначити засоби правового захисту від раніше визнаної незаконною монополії Google на пошук. Справа, яка триває з 2020 року, викрила практику Google, яка щорічно виплачує Apple десятки мільярдів доларів, щоб залишалася пошуковою системою за замовчанням у Safari та iPhone.

Інвестори були ще більше стурбовані припущенням К’ю, що Apple незабаром може запропонувати альтернативи на базі штучного інтелекту як параметри пошуку за замовчанням на своїх пристроях. Ця заява посилила побоювання, що доходи Google від реклами можуть опинитися під загрозою.

Своєю чергою Google відкинув твердження зниження пошукового трафіку в Safari. Компанія оприлюднила публічну заяву:

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«Ось наша заява щодо сьогоднішніх ранкових пресрелізів про пошуковий трафік. Ми продовжуємо спостерігати загальне зростання запитів у Пошуку. Це включає збільшення загальної кількості запитів, що надходять з пристроїв та платформ Apple. Загалом, оскільки ми вдосконалюємо Пошук новими функціями, люди бачать, що Пошук Google є кориснішим для більшої кількості їхніх запитів, і вони отримують до нього доступ новими способами: чи то з браузерів, чи з застосунку Google, за допомогою голосу чи Google Lens. Ми раді продовжити ці інновації та з нетерпінням чекаємо на можливість поділитися більшою кількістю інформації на Google I/O».

Як випливає з заяви, Google може невдовзі оприлюднити якісь показники роботи пошуковика. Можна також припустити, що під новими засобами пошуку компаній має на увазі й інструменти штучного інтелекту.

Джерела: Google, TechXplore