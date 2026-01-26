Антирекорд франшизи: фільм "Сайлент Гілл. Повернення" зібрав лише $3 млн в США

Кадр з фільму "Сайлент Гілл. Повернення"

“Сайлент Гілл. Повернення” відзначився нищівними відгуками та “рекордною” для франшизи касою: на старті прокату фільм заробив у США лише скромні $3,2 млн.

Якщо порівнювати з попередниками, то це найнижчий результат для серії: “Сайлент Гілл” 2006 року відкрився з $20 млн (фінальні збори $100 млн), а “Сайлент Гілл 2” 2012 — із $8 млн (фінальні збори $55 млн).

Звісно, у провалі можна звинуватити важкі погодні умови в США, якби не нищівні перші відгуки для третьої частини: стартові 6% на Rotten Tomatoes зросли всього на 9 пунктів за тиждень. Журналісти критикують нудних персонажів та акторську гру, відсутність страху та напруги в історії, а також посередні візуальні ефекти.

“Сайлент Гілл. Повернення” здається надлишковим повторенням пройденого — це ж було уже. Принаймні частина того, що ми бачили раніше”, — писав у своїй рецензії кінооглядач ITC Денис Федорук. “Краще передивитися перший фільм 2006 року, ніж витрачати час і гроші на нову версію”.

Звітів про міжнародні збори фільму поки немає. Бюджет виробництва — $23 млн.

Очікувано, новий “Сайлент Гілл” навіть не потрапив у топ-5 за зборами “вдома”, хоча серед лідерів прокату все ж стався цікавий поворот: науково-фантастичний трилер з Крісом Праттом заробив $11,2 млн і посунув з першого місця “Аватар: Вогонь і попіл” Джеймса Кемерона. Мінуси? Голлівуд продовжує просувати “хороших” росіян”, зважаючи на те, що “Милосердя” режисував Тимур Бекмамбетов. Останні номінанти на “Оскар-2026” є ще одним недавнім прикладом.

“Аватар 3” тим часом додав всього $7 млн зі США за вікенд. Загальні світові збори на цей час складають $1,378 млрд — сума солідна, але дуже далека від показників перших двох частин з $2,9 млрд та $2,3 млрд відповідно.

Джерело: Variety