Перший кінопровал року: "Сайлент Гілл. Повернення" оцінили в 6% на Rotten Tomatoes

Катерина Левицька

Кадр з фільму "Сайлент Гілл. Повернення"

Новий фільм у франшизі “Сайлент Гілл” поповнив колекцію найгірше оцінених екранізацій відеоігор на сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes з провальними 6%.

Рецензій небагато, 17 на момент написання новини, але всі вони негативні. Журналісти критикують нудних персонажів та акторську гру, відсутність страху та напруги в історії, а також посередні візуальні ефекти. Нижче продублюємо кілька прямих цитат.

  • “Не страшно, не напружено і навіть не смішно. Персонажі неймовірно нудні, а талановиті актори, які їх грають, роблять усе можливе з матеріалом, який їм не на руку”.
  • “З поганою грою акторів, жахливо відредагованим сюжетом та невдалими розвагами, що нагадують ніч жахів, “Сайлент Гілл. Повернення” аж ніяк не є теплим прийомом для шанувальників фільмів жахів та відеоігор”.
  • “Заплутаний сюжет, посередні візуальні ефекти та надмірна акторська гра можуть зробити нову екранізацію “Сайлент Гілл” Крістофа Ганса такою ж суперечливою, як і його першу спробу, здійснену 20 років тому”.

Власне, решта рецензій рухаються в подібному ключі й додавати більше не має сенсу. Жодного позитивного відгуку фільм не отримав, тож “успішно” поповнює рейтинг найгірших ігрових адаптацій всіх часів. Той, де його чекають дві попередні адаптації франшизи: “Сайлент Хілл” (2006) з 33% та “Сайлент Хілл 2” (2012) з 8%.

“Сайлент Гілл. Повернення” екранізує гру Silent Hill 2 і показує Джеймса Сандерленда (Джеремі Ірвін), який вирушає до містичного міста після отримання таємничого листа від дружини Мері (Ханна Емілі Андерсон) і потрапляє в осередок “справжніх кошмарів та жахливих монстрів”, згідно з описом до фільму. Еві Темплтон повторила роль Лори на екрані після озвучки ігор. 

З 22 січня “Сайлент Гілл. Повернення” транслюється в українських кінотеатрах.

Silent Hill 2 — це психологічний survival horror з елементами екшену та квесту, який був виданий Konami у 2001 році. Майже одразу гра стала бестселером, тож не дивно, що зрештою отримала свою кіноадаптацію. Режисером виступив Крістоф Ганс, який працював над “Сайлент Гілл” 2006 року. Він розповідав, що відпочатку хотів екранізувати саме другу частину, оскільки вважав її найулюбленішою серед фанів і дуже емоційною.

Нагадаємо, що сама ігрова серія не так давно повернулася з двома гучними релізами: у жовтні 2024 року вийшов рімейк Silent Hill 2, а у вересні 2025-го — Silent Hill f про школярку Хінако в Японії 1960-х. Однак Konami не збирається зупинятись і вже анонсувала “конвеєр Silent Hill” з випуском по грі щороку.

Перший сезон “Лицаря сімох королівств” обійшов за рейтингом “Гру престолів” та “Дім дракона” з 95% на Rotten Tomatoes

