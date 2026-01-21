"Ми потрібні Пандорі": суперфани "Аватар 3" повторно купують квитки, щоб збільшити касові збори

Джеймс Кемерон попереджав, що закриє франшизу, якщо “Аватар 3” не збере достатньо грошей в прокаті. Хоча стрічка вже зробила $1,3 млрд, частина фанатів закликає “допомогти Пандорі вижити”.

Деякі глядачі вирішили не чекати рішень Disney стосовно продовження і взялися рятувати серію самостійно. Вони купують додаткові квитки та ще раз йдуть на сеанс. Наразі “Аватар 3” вже зібрав $363,5 млн у США та $955,3 млн за кордоном. Це великий результат, але все одно менший за попередні частини:

“Аватар” (2009) — $2,9 млрд

“Аватар: Шлях води” (2022) — $2,3 млрд

“Аватар: Вогонь і попіл” навряд чи перевищить $1,5 млрд

“Ми потрібні Пандорі”

Поштовхом витрачати більше коштів на кінотеатри став допис на Reddit під назвою “Ми потрібні Пандорі (це не навчання)”. Автор із ніком Silver-Squirrel закликав фанів не обмежуватися одним походом у кіно:

“Якщо ви любите франшизу “Аватар”, подумайте про те, щоб подивитися “Вогонь і попіл” більше одного разу. Якщо можете сходіть вдвох, з другом або родичем. Я хочу, щоб фільм мав справді гарні касові збори”, — написав він.

Пізніше він додав, що “можливо, це не змінить все, але кожен долар має значення”. У коментарях один користувач зізнався, що не може дозволити собі похід до кінотеатру — і майже одразу отримав пропозиції подарувати йому квиток на “Аватар 3”. Інший фанат із Великої Британії виклав фото купленого квитка й написав, що зробив це “щоб допомогти фільму втриматися в топі”.

Втім, не всі сприйняли таку “благодійну кампанію” з позитивом: “Вибачте, але багатомільярдній франшизі не потрібна допомога фанатів”. Особливо згадується інша рекламна кампанія з тизерами “Месників”, яка додатково заманювала людей в кінотеари. До того ж чимало коментаторів нагадують: сьогодні для багатьох похід у кіно кілька разів — розкіш, адже ціни на квитки та смаколики відчутно б’ють по кишені.

Сам Кемерон визнавав, що ситуація після прем’єри “Аватар 3” непроста. Крім високого доходу, Disney вимагала здешевити майбутні фільми, щоб вони отримали “зелене світло”. Незадовго після цього режисер вирішив, що йому треба дослідити “етичний” аспект ШІ, від якого він так довго відхрещувався.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: IGN