Новини Кіно 21.01.2026 comment views icon

"Ми потрібні Пандорі": суперфани "Аватар 3" повторно купують квитки, щоб збільшити касові збори

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Ми потрібні Пандорі": суперфани "Аватар 3" повторно купують квитки, щоб збільшити касові збори
"Аватар 3"

Джеймс Кемерон попереджав, що закриє франшизу, якщо “Аватар 3” не збере достатньо грошей в прокаті. Хоча стрічка вже зробила $1,3 млрд, частина фанатів закликає “допомогти Пандорі вижити”.

Деякі глядачі вирішили не чекати рішень Disney стосовно продовження і взялися рятувати серію самостійно. Вони купують додаткові квитки та ще раз йдуть на сеанс. Наразі “Аватар 3” вже зібрав $363,5 млн у США та $955,3 млн за кордоном. Це великий результат, але все одно менший за попередні частини:

  • “Аватар” (2009) — $2,9 млрд
  • “Аватар: Шлях води” (2022) — $2,3 млрд
  • “Аватар: Вогонь і попіл” навряд чи перевищить $1,5 млрд

“Ми потрібні Пандорі”

Поштовхом витрачати більше коштів на кінотеатри став допис на Reddit під назвою “Ми потрібні Пандорі (це не навчання)”. Автор із ніком Silver-Squirrel закликав фанів не обмежуватися одним походом у кіно:

“Якщо ви любите франшизу “Аватар”, подумайте про те, щоб подивитися “Вогонь і попіл” більше одного разу. Якщо можете сходіть вдвох, з другом або родичем. Я хочу, щоб фільм мав справді гарні касові збори”, — написав він.

Пізніше він додав, що “можливо, це не змінить все, але кожен долар має значення”. У коментарях один користувач зізнався, що не може дозволити собі похід до кінотеатру — і майже одразу отримав пропозиції подарувати йому квиток на “Аватар 3”. Інший фанат із Великої Британії виклав фото купленого квитка й написав, що зробив це “щоб допомогти фільму втриматися в топі”.

Втім, не всі сприйняли таку “благодійну кампанію” з позитивом: “Вибачте, але багатомільярдній франшизі не потрібна допомога фанатів”. Особливо згадується інша рекламна кампанія з тизерами “Месників”, яка додатково заманювала людей в кінотеари. До того ж чимало коментаторів нагадують: сьогодні для багатьох похід у кіно кілька разів — розкіш, адже ціни на квитки та смаколики відчутно б’ють по кишені.

Сам Кемерон визнавав, що ситуація після прем’єри “Аватар 3” непроста. Крім високого доходу, Disney вимагала здешевити майбутні фільми, щоб вони отримали “зелене світло”. Незадовго після цього режисер вирішив, що йому треба дослідити “етичний” аспект ШІ, від якого він так довго відхрещувався.

Джерело: IGN

Популярні новини

arrow left
arrow right
Найбільші кінопровали 2025 року: "Білосніжка", "Арес" і компанія принесли студіям збитки на $900 млн
IMDb назвав кращі фільми та серіали 2025 року: лідирують "Супермен" та "Білий лотос"
Прокинься, покійнику: на Netflix вийшов детектив "Ножі наголо 3"
Як "Шлях води", але з вогнем: "Аватар 3" оцінили в 69% на Rotten Tomatoes — найнижчий рейтинг в серії
Квентін Тарантіно розніс "Голодні ігри", як повний плагіат: "Чому ніхто не подав до суду?"
Перший український Sci Fi: фільм "Ти — космос" Павла Острікова офіційно стартував в прокаті
Дія фільму Call of Duty відбуватиметься у "сучасному сетингу", а серед кандидатів на роль — Марк Волберг
Місія можлива: тизер чорної комедії "Діґґер", де Том Круз знову рятує світ
Актор Ґеральта з ігор CD Projekt Red порівняв Кавілла і Хемсворта в ролі "серіальних Відьмаків”
"Хижак: Дикі землі" завершує прокат зі збитками в $80 млн
Зйомки фільму "Зоряні війни: Зоряний винищувач" офіційно завершено — вони тривали 4 місяці
Фільм "Гострі картузи: Безсмертна людина" отримав перший постер і дату релізу — спочатку в кінотеатрах
Новий тизер "Месників" показує знищену Школу мутантів, лють Циклопа та давніх суперників
Детектив Бенуа Блан з'явиться в "Ножі наголо 3" лише на 40-й хвилині — режисер пояснює чому
Том Круз став оператором в нових "Зоряних війнах" і зняв "водну дуель" на світлових мечах
"Перевершує очікування". Критики оцінили "28 років по тому: Храм кісток" у 94% на Rotten Tomatoes
Обійшов "Одіссею" та "Аватара": названо найпопулярніший трейлер 2025 року
Легенда була брехнею: горор "Смерть Робін Гуда" отримав перший трейлер з Г'ю Джекманом в депресії
Фейковий торент "Одна битва за іншою" несе троян на ваш ПК через субтитри
Вийшов перший трейлер "Одіссеї" Крістофера Нолана
Перший погляд: Г'ю Джекман у горорі "Смерть Робін Гуда" від A24
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати