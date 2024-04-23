Apple анонсувала «спецподію» на 7 травня — очікуємо нові iPad Pro з OLED-екраном та 12,9-дюймовий iPad Air

Apple почала надсилати запрошення представникам ЗМІ на «спеціальну подію» із зображенням Apple Pencil, натякаючи на презентацію нових iPad — зокрема iPad Pro з OLED та 12,9-дюймовий iPad Air

Онлайн-захід відбудеться 7 травня о 7:00 за тихоокеанським часом (о 18:00 за Києвом).

За чутками, iPad Pro отримає деякі з найбільш значних удосконалень після капітального ремонту M1 2021 року, включаючи OLED-дисплей (з невеликим збільшенням розміру до 13 дюймів для більшої моделі), оновлений чип M3 і давно назріле горизонтальне переміщення фронтальної камери. Також може з’явитися новий Apple Pencil і перероблена клавіатура Magic Keyboard з алюмінієвим корпусом і більшим трекпадом.

Ймовірно, ми також побачимо оновлені iPad Air, які мають більший розмір — 12,9 дюйма. Згідно з нещодавнім звітом Марка Гурмана з Bloomberg, запаси поточних iPad Air у роздрібних магазинах Apple скорочуються — це хороший показник того, що оновлена ​​модель не за горами.

Джерело: The Verge

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