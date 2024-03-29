Apple випустить нові iPad Pro з OLED-дисплеєм та перший 12,9-дюймовий iPad Air на початку травня, — Марк Гурман

Раніше запуск планували на березень-квітень, однак перенесли на травень, аби доробити програмне забезпечення.

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, Apple випустить нові iPad на початку травня. Очікується новий iPad Pro з OLED-дисплеєм і швидший iPad Air із першою в лінійці 12,9-дюймовою моделлю.

Повідомляється, що нові моделі iPad Pro отримають OLED-дисплеї та працюватимуть на новому чипі M3, який вже є в кількох Mac. Планшети представлять разом із переробленими Apple Pencil і Magic Keyboard.

Тим часом iPad Air нібито працюватиме на новому процесорі — Bloomberg не уточнив, на якому саме, але, враховуючи, що в поточній моделі використовується M1, а M3 потенційно зарезервований для дорожчого Pro, M2 звучить як непоганий варіант. Модель із 12,9-дюймовим екраном стане першим для лінійки iPad Air (раніше екрани не перевищували межу у 10, 9 дюймів).

На початку цього місяця Гурман заявив, що нові iPad будуть випущені разом з MacBook Air із M3, а нині каже, що графік випуску перенесли на травень, щоб завершити роботу над програмним забезпеченням і усунути недоліки «складних нових технологій виробництва».

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