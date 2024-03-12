Apple дозволить розповсюджувати iOS-застосунки в ЄС на сайтах розробників

Через декілька днів після того, як Apple дозволила користувачам iOS у ЄС використовувати сторонні магазини програм, компанія оголосила про додаткові зміни, пов’язані з тим, як розробники можуть поширювати свої застосунки. Тепер ті розробники, хто відповідає певним критеріям, зможуть дозволити користувачам завантажувати застосунки зі своїх сайтів.

Опція Web Distribution стане доступною цієї весни. Фактично вона дозволить розробникам повністю обійти екосистему розповсюдження програм для своїх власних програм. Щоб відповідати вимогам, розробники повинні погодитися на нові правила App Store, згідно з якими вони сплачують комісію за кожне встановлення користувачем після певних порогових значень. Також вони повинні бути учасником Apple Developer Program та мати добру репутацію принаймні 2 роки. Серед інших критеріїв ─ їм потрібно буде «мати застосунок, який мав більше одного мільйона перших річних установок на iOS у ЄС за попередній календарний рік».

Встановлюючи певні правила для підтримки завантажень з інтернету, Apple сподівається мінімізувати ризик того, що користувачі встановлюватимуть піратські або шкідливі застосунки. Однак, компанію критикують за те, що вона, здавалося б, дотримується лише букви Закону ЄС про цифрові ринки, а не його духу. Тому спроби контролю над завантаженнями застосунків з інтернету також можуть виявитися під пильною увагою органів контролю.

Крім того, Apple тепер дозволяє розробникам запускати магазини застосунків, які містять виключно їхні власні застосунки. Раніше від них вимагали пропонувати також застосунки від інших розробників. Таким чином, такі компанії, як Epic Games, Xbox і Meta, можуть мати магазини застосунків для iOS, які містять лише їхні власні програми та ігри.

Водночас розробники матимуть більше можливостей щодо того, як вони можуть спрямовувати користувачів на зовнішню сторінку для завершення транзакції з купівлі цифрових товарів і послуг. Apple надала шаблони дизайну для вбудованих в застосунки рекламних акцій, знижок і пропозицій, але тепер вони є необов’язковими. Це означає, що такі компанії, як Spotify і Netflix, тепер можуть розробляти посилання на свої сайти (і потенційно уникнути 30% комісії Apple на підписки через реєстрацію в застосунках).

Джерело: Engadget

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