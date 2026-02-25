banner
Apple готує сенсорний MacBook Pro з Dynamic Island, OLED та новим інтерфейсом, — Марк Гурман

Вадим Карпусь

Apple готує один із найпомітніших поворотів у своїй історії ноутбуків: сенсорний MacBook Pro з Dynamic Island і оновленим інтерфейсом. Про це пише Марк Гурман з Bloomberg.


За словами людей, обізнаних із планами компанії, перші Mac із підтримкою дотику вийдуть восени та отримають Dynamic Island у центрі верхньої частини дисплея. Йдеться про оновлені 14- і 16-дюймові MacBook Pro з OLED-панелями — тією ж технологією органічних світлодіодів, що використовується в iPhone. OLED забезпечує глибший чорний колір, вищу контрастність і кращу енергоефективність порівняно з традиційними LCD-панелями.

Dynamic Island — елемент екрана з вирізом під камеру та програмним інтерфейсом, що дебютував в iPhone у 2022 році. Він дає змогу швидко переглядати сповіщення, спортивні результати, елементи керування медіа, а також взаємодіяти зі сторонніми застосунками, наприклад відстежувати статус доставки їжі. На Mac цей блок будуватиметься навколо компактного отвору під камеру — меншого за “пігулкоподібний” виріз у сучасних iPhone.

Попри сенсорний екран, компанія не позиціонуватиме MacBook Pro як заміну iPad і не називатиме інтерфейс “touch-first”. Ідея полягає в іншому: дозволити користувачу самостійно обирати, як взаємодіяти з системою — дотиком або традиційним курсором. Ноутбук збереже повнорозмірну клавіатуру та великий трекпад, а зовні залишиться близьким до актуальної моделі.


Інтерфейс стане динамічним і змінюватиметься залежно від способу введення. Якщо користувач торкається кнопки, система виводить новий тип меню навколо пальця з релевантними командами для дотику. Елементи в рядку меню зверху збільшуватимуться для зручнішого натискання. Система також аналізуватиме попередні дії та показуватиме найбільш доречні елементи керування. Популярні функції, зокрема меню вибору емодзі, отримають оптимізацію під сенсорне керування. Водночас компанія не робитиме акцент на сенсорному наборі тексту, як це реалізовано на iPad.

Дисплей MacBook Pro підтримуватиме стандартні жести iPhone та iPad: швидке прокручування, масштабування зображень тощо. Торішній редизайн Liquid Glass у macOS Tahoe частково підготував систему до цього кроку. Інтерфейс отримав більше відступів навколо іконок і сповіщень, а повзунки в центрі керування виглядають оптимізованими для дотику.

Сенсорні MacBook Pro з кодовими назвами K114 і K116 не покажуть під час анонсів на початку березня. Їхній реліз запланували ближче до кінця 2026 року. Представник компанії з Купертіно відмовився коментувати ці плани.

Бюджетний Apple MacBook отримає 8 ГБ пам’яті та ціну, меншу за iPhone 17 Pro

ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу
Текстова трансляція Samsung Galaxy Unpacked 2026 від ITC.ua

Запуск таких пристроїв стане стратегічним розворотом, адже компанія роками критикувала ідею сенсорних ноутбуків. Співзасновник Стів Джобс називав такий досвід “ергономічно жахливим”. У 2021 році керівник апаратного напрямку Джон Тернус заявляв, що компанія вже створила “найкращий сенсорний комп’ютер” у вигляді iPad і “справді відчутних причин це змінити” не було. Але ринок змінився: сенсорні екрани стали стандартом для багатьох Windows-ноутбуків, а уніфікація застосунків між платформами спростила перенесення сенсорної взаємодії на Mac.

Apple анонсує захід наприкінці січня: очікуються MacBook Pro M5

Джерело: Bloomberg

