Apple iPad Pro вийде з процесором M4, iPhone 16 отримає чип A18 з ШІ — Марк Гурман

За данимиМарка Гурмана з Bloomberg, новий iPad Pro отримає процесор M4 розпочне перехід Apple до пристроїв зі штучним інтелектом. Раніше він повідомляв, що Apple прискорює оновлення процесорів для комп’ютерів та планує випустити чип M4 з новими iMac, MacBook Pro та Mac mini у цьому році. За останніми даними журналіста, першим пристроєм з чипами M4 може стати саме Apple iPad Pro.

Існує велика ймовірність того, що iPad Pro вийде з чипом M4, а не M3, як припускалося раніше. Також Apple позиціюватиме планшет як свій перший пристрій зі штучним інтелектом. Компанія мусить прискорюватися, щоб не відстати ще більше у гонитві за ШІ у портативних пристроях, яку розпочали конкуренти.

Презентація нового iPad Pro напередодні напередодні WWDC допомогла б Apple сконцентрувати увагу на своїй стратегії щодо чипів штучного інтелекту. На WWDC компанія могла б зосередитися на розкритті можливостей штучного інтелекту, які будуть частиною iPadOS 18 пізніше цього року. Гурман сподівається, що Apple представить чип A18 з можливостями штучного інтелекту у лінійці iPhone 16.

Однак журналісткаже, що новий пристрій та процесор «не спроєктовані навколо ШІ» — це у значній мірі елемент маркетингу. За його словами, апаратне забезпечення з більш вражаючими можливостями вийде пізніше.

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