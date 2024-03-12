Apple «формально почала розробку» MacBook Pro M4, — Гурман

Під час сесії питань та відповідей, присвяченій Apple Car, Марк Гурман із Bloomberg торкнувся кількох інших тем, включаючи те, що Apple, «почала формальну розробку» нового MacBook Pro з процесором M4. Втім не надав жодних додаткових подробиць про ще не анонсований Apple чип.

Apple представила процесор M1 для Mac в листопаді 2020 року, потім M2 в червні 2022 року і чіп M3 наприкінці жовтня 2023-го, тобто з інтервалом приблизно в півтора року. Якщо така тенденція збережеться, то M4 буде випущено в першій половині 2025 року. Однак, якщо інтервал скоротиться до одного року, то можливий випуск і наприкінці 2024 року, передає MacRumors.

Востаннє Apple оновлювала лінійку MacBook Pro у жовтні, представивши процесори M3, M3 Pro та M3 Max. В рамках цього оновлення Apple зняла з виробництва 13-дюймовий MacBook Pro і замінила його новою базовою моделлю 14-дюймового MacBook Pro з чипом M3. Apple також оновила iMac і MacBook Air чипом M3, залишивши Mac mini, Mac Studio і Mac Pro єдиними комп’ютерами поточного покоління, які все ще оснащуються чипами сімейства M2.

Очікується, що партнер Apple з виробництва мікросхем TSMC почне серійне виробництво мікросхем на основі 2-нм техпроцесу в другій половині 2025 року, тому M4, швидше за все, буде 3-нм, як і M3. Однак чип M4, ймовірно, буде виготовлятися за вдосконаленою версією 3-нм техпроцесу TSMC для підвищення продуктивності та енергоефективності.

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