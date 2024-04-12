Apple випустить iMac, MacBook Pro і Mac mini з процесорами M4 та функціями ШІ цього року — Марк Гурман

Марк Гурман з Bloomberg повідомляє, що Apple, прагнучи підвищити низькі продажі комп’ютерів, готується оновити всю лінійку комп’ютерів та ноутбуків Mac за допомогою нового покоління власних процесорів, розроблених з акцентом на штучному інтелекті.

Компанія випустила комп’ютери Mac з чипами M3 лише п’ять місяців тому, але вже наближається до наступного покоління, процесорів M4. Новий чип отримає щонайменше три модифікації.

Apple планує випустити оновлені комп’ютери наприкінці цього року та продовжити на початку наступного. Вийдуть нові iMac, недорогий 14” MacBook Pro, високоякісні 14” та 16”і MacBook Pro, а також Mac mini — усі з чипами M4, але плани все ще можуть змінитися. Apple планує продовжити виробництво Mac на M4 протягом 2025 року. Це включає оновлення для 13” та 15” MacBook Air до весни, Mac Studio приблизно в середині року та Mac Pro пізніше 2025 року.

Лінійка чипів M4 включає версію початкового рівня під назвою Donan, більш потужні моделі під назвою Brava і топовий процесор під кодовою назвою Hidra. Компанія планує висвітлити можливості обробки компонентів штучним інтелектом і те, як вони інтегруватимуться з наступною версією macOS в червні на щорічній конференції розробників Apple.

Чип Donan буде доступний для MacBook Pro початкового рівня, нових MacBook Air та недорогої версії Mac mini, тоді як чіпи Brava будуть працювати з висококласними MacBook Pro і дорожчою версією Mac mini. Для Mac Studio Apple тестує версії як із ще не випущеним процесором покоління M3, так і з варіацією процесора M4 Brava. Найдорожчий настільний комп’ютер Apple, Mac Pro, отримає новий чип Hidra.

Apple розглядає можливість дозволити своїм настільним комп’ютерам Mac найвищого класу підтримувати до пів терабайта пам’яті. Поточні Mac Studio та Mac Pro мають до 192 гігабайти — це менше, ніж у попередніх Mac Pro від Apple, які використовували процесор Intel і обробляли до 1,5 ТБ. У власних процесорах Apple пам’ять інтегрована в сам чип, що ускладнює її додавання.

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Цього року Apple приділяє велику увагу новим функціям штучного інтелекту. Компанія планує представити низку нових функцій на червневій конференції. Велика частина цих функцій розроблена для роботи на самих пристроях, а не на віддалених серверах, а швидші чипи допоможуть запровадити ці вдосконалення. Apple також планує оновити процесор iPhone цього року, з орієнтацією на ШІ.

Нові комп’ютери Mac розробляються після падіння продажів Mac на 27% в минулому фінансовому році, який завершився у вересні. У святковий період прибуток компанії від лінійки комп’ютерів залишився незмінним. У жовтні минулого року Apple спробувала вдихнути нове життя в бізнес Mac за допомогою процесорів M3, але ці процесори не принесли значних покращень у продуктивності порівняно з M2. Apple також намагається наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту.