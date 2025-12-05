Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості

iPhone Air / Apple

Новий iPhone Air виглядає ефектно й технологічно просунуто, але його ринковий шлях більше схожий на різке піке, ніж на м’яку посадку. За перші десять тижнів після старту продажів він утратив 47,7% вартості при повторному продажі — це найгірший результат серед усіх моделей iPhone, що вийшли з 2022 року. Попит майже нульовий, а повідомлення про зупинку виробництва лише прискорюють падіння інтересу. Власники комплектацій з 1 ТБ програють найбільше: саме ця версія знецінюється найшвидше.

Ціла лінійка iPhone 17 виглядає стабільніше. За даними SellCell, середнє знецінення серії становить 34,6% за ті ж десять тижнів. Для порівняння: iPhone 16 утратив 39%, а iPhone 14 — 36,6%. Водночас лінійка iPhone 15 досі тримає статус чемпіона з перепродажу: за аналогічний період вона здала лише 31,9% вартості.

Решта моделей iPhone 17 тримається впевненіше. Вони зберігають на 9,7% більше вартості порівняно з iPhone Air. Найкраще почуваються флагмани iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Версія Pro Max з 256 ГБ втратила 26,1%, а модифікація з 512 ГБ — 30,3%. Найдивніша ситуація у моделі з 2 ТБ пам’яті: вона просіла на 41,2%, що натякає на слабкий інтерес до надоб’ємних конфігурацій. Лише iPhone Air у версіях на 512 ГБ та 1 ТБ падає швидше.

У середньому надтонкий 5,6-мм iPhone Air знецінюється на 44,3%. Модель з 1 ТБ тримає антирекорд: 47,7% вартості пішло за менш ніж три місяці. За такої динаміки власники навряд чи зможуть вигідно продати смартфон цього року, а ситуація у 2026-му, зі стартом iPhone 18 та складаного iPhone Fold, стане ще складнішою. Програма trade-in традиційно працюватиме, але власники Air, які щодня користуються пристроєм, майже напевно отримають нижчу суму, ніж очікують. Найпрактичніший крок — перейти на іншу модель iPhone 17 із нижчим обсягом пам’яті, якщо планувати оновлення у 2026-му.

Хоча Apple iPhone Air технічно виглядає цікаво, але ринок голосує гаманцем. У час, коли вартість iPhone 17 Pro тримається міцно, власники Air стикаються з різким знеціненням і ризикують втратити ще більше під час майбутніх апгрейдів.

Джерело: wccftech