Новини Пристрої 05.12.2025 comment views icon

Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
iPhone Air / Apple

Новий iPhone Air виглядає ефектно й технологічно просунуто, але його ринковий шлях більше схожий на різке піке, ніж на м’яку посадку. За перші десять тижнів після старту продажів він утратив 47,7% вартості при повторному продажі — це найгірший результат серед усіх моделей iPhone, що вийшли з 2022 року. Попит майже нульовий, а повідомлення про зупинку виробництва лише прискорюють падіння інтересу. Власники комплектацій з 1 ТБ програють найбільше: саме ця версія знецінюється найшвидше.

Ціла лінійка iPhone 17 виглядає стабільніше. За даними SellCell, середнє знецінення серії становить 34,6% за ті ж десять тижнів. Для порівняння: iPhone 16 утратив 39%, а iPhone 14 — 36,6%. Водночас лінійка iPhone 15 досі тримає статус чемпіона з перепродажу: за аналогічний період вона здала лише 31,9% вартості.

Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
Зниження ціни при перепродажі смартфонів у “гарному” стані

Решта моделей iPhone 17 тримається впевненіше. Вони зберігають на 9,7% більше вартості порівняно з iPhone Air. Найкраще почуваються флагмани iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Версія Pro Max з 256 ГБ втратила 26,1%, а модифікація з 512 ГБ — 30,3%. Найдивніша ситуація у моделі з 2 ТБ пам’яті: вона просіла на 41,2%, що натякає на слабкий інтерес до надоб’ємних конфігурацій. Лише iPhone Air у версіях на 512 ГБ та 1 ТБ падає швидше.

У середньому надтонкий 5,6-мм iPhone Air знецінюється на 44,3%. Модель з 1 ТБ тримає антирекорд: 47,7% вартості пішло за менш ніж три місяці. За такої динаміки власники навряд чи зможуть вигідно продати смартфон цього року, а ситуація у 2026-му, зі стартом iPhone 18 та складаного iPhone Fold, стане ще складнішою. Програма trade-in традиційно працюватиме, але власники Air, які щодня користуються пристроєм, майже напевно отримають нижчу суму, ніж очікують. Найпрактичніший крок — перейти на іншу модель iPhone 17 із нижчим обсягом пам’яті, якщо планувати оновлення у 2026-му.

Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
Середнє зниження ціни для вживаних смартфонів за 10 тижнів

Хоча Apple iPhone Air технічно виглядає цікаво, але ринок голосує гаманцем. У час, коли вартість iPhone 17 Pro тримається міцно, власники Air стикаються з різким знеціненням і ризикують втратити ще більше під час майбутніх апгрейдів.

Джерело: wccftech

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати