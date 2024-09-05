Новини Софт 05.09.2024 о 10:26 comment views icon

Apple лідирує серед компаній, які найчастіше передають дані користувачів держорганам

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Apple лідирує серед компаній, які найчастіше передають дані користувачів держорганам

За останні 10 років кількість запитів правоохоронців про дані користувачів, які підтримала Apple, зросли на 500%.

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Новий звіт Surfshark, на який посилається сайт Phonearena, включав запити відправлені протягом 10 років — загалом 9 млн випадків у 190 країнах, направлених до таких компаній, як Apple, Google, Microsoft і Meta.

Apple — лідер серед компаній, які найчастіше передають дані користувачів держорганам

Нижче у відсотках показано скільки запитів компанії підтримали із загальної кількості:

  • Apple: 82,04% усіх запитів
  • Google: 72,88% усіх запитів
  • Meta: 72,81% усіх запитів
  • Microsoft: 67,42% усіх запитів

У звіті стверджується, що кількість запитів щодо даних користувачів зростає щорічно: особливо насиченим став 2022 рік, на який припадало близько 25% усіх випадків, згаданих у звіті.

Карта показує загальну кількість запитів щодо акаунтів, надісланих урядовими установами країн з 2013 по 2022 рік.
Карта показує загальну кількість запитів щодо акаунтів, надісланих урядовими установами країн з 2013 по 2022 рік.

Найбільше запитують дані влада США та ЄС (Німеччина, Франція, Ірландія, Португалія та Бельгія) — 58% від загальної кількості з 2013 по 2022 рік. Більшість запитів стосуються кримінальних розслідувань.

Apple очолює топ щодо підтримки запитів ще з 2016 року, хоча й впроваджує чимало зусиль щодо конфіденційності користувачів.

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Apple і Google, ймовірно, шпигують за push-повідомленнями на смартфонах користувачів і передають дані урядам

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