Apple лідирує серед компаній, які найчастіше передають дані користувачів держорганам

За останні 10 років кількість запитів правоохоронців про дані користувачів, які підтримала Apple, зросли на 500%.

Новий звіт Surfshark, на який посилається сайт Phonearena, включав запити відправлені протягом 10 років — загалом 9 млн випадків у 190 країнах, направлених до таких компаній, як Apple, Google, Microsoft і Meta.

Нижче у відсотках показано скільки запитів компанії підтримали із загальної кількості:

Apple: 82,04% усіх запитів

Google: 72,88% усіх запитів

Meta: 72,81% усіх запитів

Microsoft: 67,42% усіх запитів

У звіті стверджується, що кількість запитів щодо даних користувачів зростає щорічно: особливо насиченим став 2022 рік, на який припадало близько 25% усіх випадків, згаданих у звіті.

Найбільше запитують дані влада США та ЄС (Німеччина, Франція, Ірландія, Португалія та Бельгія) — 58% від загальної кількості з 2013 по 2022 рік. Більшість запитів стосуються кримінальних розслідувань.

Apple очолює топ щодо підтримки запитів ще з 2016 року, хоча й впроваджує чимало зусиль щодо конфіденційності користувачів.