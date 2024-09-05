Apple лідирує серед компаній, які найчастіше передають дані користувачів держорганам

За останні 10 років кількість запитів правоохоронців про дані користувачів, які підтримала Apple, зросли на 500%.
Новий звіт Surfshark, на який посилається сайт Phonearena, включав запити відправлені протягом 10 років — загалом 9 млн випадків у 190 країнах, направлених до таких компаній, як Apple, Google, Microsoft і Meta.
Нижче у відсотках показано скільки запитів компанії підтримали із загальної кількості:
- Apple: 82,04% усіх запитів
- Google: 72,88% усіх запитів
- Meta: 72,81% усіх запитів
- Microsoft: 67,42% усіх запитів
У звіті стверджується, що кількість запитів щодо даних користувачів зростає щорічно: особливо насиченим став 2022 рік, на який припадало близько 25% усіх випадків, згаданих у звіті.
Найбільше запитують дані влада США та ЄС (Німеччина, Франція, Ірландія, Португалія та Бельгія) — 58% від загальної кількості з 2013 по 2022 рік. Більшість запитів стосуються кримінальних розслідувань.
Apple очолює топ щодо підтримки запитів ще з 2016 року, хоча й впроваджує чимало зусиль щодо конфіденційності користувачів.
Apple і Google, ймовірно, шпигують за push-повідомленнями на смартфонах користувачів і передають дані урядам
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