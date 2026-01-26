Apple Mac Mini змітають з полиць магазинів, оскільки монополія NVIDIA на CUDA послабилася завдяки Claude Code

Зображення: X

Агент ШІ-кодування Claude Code зміг перенести код CUDA від NVIDIA на платформу ROCm лише за пів години. Наслідком цього став ажіотаж на Apple Mac Mini, котрі тепер підтримують ці обчислення.

Минулого тижня користувач reddit з ніком johnnytshi заявив про досягнення, яке дещо змінює ситуацію з пристроями, придатними для обчислень CUDA. Результат своєї роботи він виклав на GitHub.

“Claude Code щойно портував CUDA-бекенд на ROCm за 30 хвилин. Я ніколи раніше не писав ядро. Вам навіть не потрібен hipify чи проміжне ПЗ для перекладу. Просто портуйте CUDA за допомогою Claude Code, що забезпечує нативну продуктивність з самого початку”, — йдеться у повідомленні.

В темі одразу ж виникла суперечка, чи просто замінює інструмент “cuda_” на “hip_” в назвах функцій, але, як пояснює Wccftech, результат є складнішим: Claude Code інтелектуально замінює ключові слова CUDA на ROCm, забезпечуючи узгодженість базової логіки конкретних ядер, а не просто заміну. Ще однією перевагою є те, що тепер не потрібно налаштовувати складні середовища перекладу, такі як Hipify.

Автор повідомлення не уточнив, над яким типом кодової бази він працює, оскільки ROCm імітує кілька аспектів платформи CUDA від NVIDIA, отже, простий порт не буде складним для ШІ. Цікавіше, якщо йдеться про взаємопов’язані кодові бази, що вимагатиме широкого контексту для ефективного портування агентною системою на ROCm. Також, оскільки CUDA, зосереджена на “глибокій апаратній оптимізації”, стверджується, що результат Claude Code все одно буде недосконалим.

Видання зазначає, що вже кілька місяців тривають різні спроби подолання “рову” CUDA, які здійснюють незалежні розробники, і навіть такі компанії, як Microsoft. У зв’язку з проривом вище днями склалися цікаві наслідки на ринку комп’ютерів Apple. За словами Wccftech, “Apple має чудову екосистему, хоча й обмежену відсутністю безперебійної взаємодії з такими необхідними ресурсами, як CUDA від NVIDIA”. Повідомляється, що Mac mini вже швидко розкуповують, оскільки кодери не можуть встояти перед можливістю використати обладнання Apple у робочих процесах.

Також мережею ширяться жарти, що Apple вже випускає присвячені темі маркетингові матеріали. Раніше ми писали, про кластер на основі кількох з’єднаних Mac mini, ця тенденція може отримати друге дихання.