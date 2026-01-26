Новини Технології 26.01.2026 comment views icon

Apple Mac Mini змітають з полиць магазинів, оскільки монополія NVIDIA на CUDA послабилася завдяки Claude Code

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Apple Mac Mini змітають з полиць магазинів, оскільки монополія NVIDIA на CUDA послабилася завдяки Claude Code
Зображення: X

Агент ШІ-кодування Claude Code зміг перенести код CUDA від NVIDIA на платформу ROCm лише за пів години. Наслідком цього став ажіотаж на Apple Mac Mini, котрі тепер підтримують ці обчислення.

Минулого тижня користувач reddit з ніком johnnytshi заявив про досягнення, яке дещо змінює ситуацію з пристроями, придатними для обчислень CUDA. Результат своєї роботи він виклав на GitHub.

“Claude Code щойно портував CUDA-бекенд на ROCm за 30 хвилин. Я ніколи раніше не писав ядро. Вам навіть не потрібен hipify чи проміжне ПЗ для перекладу. Просто портуйте CUDA за допомогою Claude Code, що забезпечує нативну продуктивність з самого початку”, — йдеться у повідомленні.

В темі одразу ж виникла суперечка, чи просто замінює інструмент “cuda_” на “hip_” в назвах функцій, але, як пояснює Wccftech, результат є складнішим: Claude Code інтелектуально замінює ключові слова CUDA на ROCm, забезпечуючи узгодженість базової логіки конкретних ядер, а не просто заміну. Ще однією перевагою є те, що тепер не потрібно налаштовувати складні середовища перекладу, такі як Hipify.

Автор повідомлення не уточнив, над яким типом кодової бази він працює, оскільки ROCm імітує кілька аспектів платформи CUDA від NVIDIA, отже, простий порт не буде складним для ШІ. Цікавіше, якщо йдеться про взаємопов’язані кодові бази, що вимагатиме широкого контексту для ефективного портування агентною системою на ROCm. Також, оскільки CUDA, зосереджена на “глибокій апаратній оптимізації”, стверджується, що результат Claude Code все одно буде недосконалим.

Видання зазначає, що вже кілька місяців тривають різні спроби подолання “рову” CUDA, які здійснюють незалежні розробники, і навіть такі компанії, як Microsoft. У зв’язку з проривом вище днями склалися цікаві наслідки на ринку комп’ютерів Apple. За словами Wccftech, “Apple має чудову екосистему, хоча й обмежену відсутністю безперебійної взаємодії з такими необхідними ресурсами, як CUDA від NVIDIA”. Повідомляється, що Mac mini вже швидко розкуповують, оскільки кодери не можуть встояти перед можливістю використати обладнання Apple у робочих процесах.

Також мережею ширяться жарти, що Apple вже випускає присвячені темі маркетингові матеріали. Раніше ми писали, про кластер на основі кількох з’єднаних Mac mini, ця тенденція може отримати друге дихання.

Популярні новини

arrow left
arrow right
NVIDIA на CES 2026: не буде RTX 50 SUPER, буде DLSS 4.5, динамічний 6x MFG, та можливе повернення RTX 3060
Зміни ринку відеокарт: NVIDIA обіцяє постачати всі GPU, джерела кажуть про зменшення на 20%, Asus скорочує моделі Ti
Зростання попри дефіцит: ринок ПК збільшився майже на 10% за рік
А як же Grok? Розробники xAI писали код на Claude, доки Anthropic їх не забанила
Давній організатор Apple WWDC втратив техніки на $30 000 через блокування Apple ID
Відео демонстрації NVIDIA DLSS 4.5 Dynamic MFR з CES 2026, — Wccftech
Антирекорд для Apple: на iOS 26 перейшли лише 15% власників iPhone
Два подвійних баштових кулера CPU на NVIDIA RTX 2060 знизили температуру на 35°C — новий мод TrashBench
Власникам iPhone почали виплачувати $95 млн за "шпигунство" через Siri
Steam у листопаді 2025: мобільна RTX 4060 знов лідер, RTX 5070 обійшла 4070, а Radeon RX 9000 досі немає в топі
На Apple чекає редизайн: автор Liquid Glass та наступник Джоні Айва йде до Meta після 10 років роботи
Що буде, якщо пропустити воду через теплові трубки процесорного кулера та поставити його на NVIDIA RTX 3070? Вийшло непогано
Apple стає "колектором боргів" в оновленій угоді для розробників App Store
Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
Samsung Wide Fold: аналог ще невипущеного iPhone Fold від головного конкурента
Apple Podcasts настійливо пропонує релігійні подкасти зі шкідливими посиланнями
Apple iPhone Fold на фінальній стадії перед виробництвом і коштуватиме як два 17 Pro Max, — інсайдери
Виробник відмовив у поверненні коштів за RTX 5070 Ti через “пошкодження плати”, про яке власник не підозрював
Ринок компонентів ПК 2025 Q3: AMD нарощує частку процесорів і дискретних відеокарт
30 нових пристроїв Apple у масштабному витоку — що вийде у 2026 році
NVIDIA постачатиме на третину менше RTX 50, через дефіцит пам'яті "під ніж" підуть 5070 Ti та 5060 Ti, — інсайдери
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати