Новини Пристрої 21.09.2023 о 17:20

Apple дуже старається створити власний модем 5G для iPhone на заміну Qualcomm. Поки виходить не дуже [Розслідування WSJ]

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Юрій Орос

Автор новин

5G-модем iPhone 15 Pro став швидше на 24% відносно iPhone 14 Pro, обіцяє порадувати кращим енергоспоживанням, більшою швидкістю та кращою передачею даних на великих відстанях. Проте, не зважаючи на великі зусилля Apple, і там і там встановлені модеми Qualcomm. Apple не впоралася із завданням зі створення модему, не зважаючи на кілька років, тисячі запрошених спеціалістів та мільярдів доларів інвестицій.

Apple дуже старається створити власний модем 5G для iPhone на заміну Qualcomm. Поки виходить не дуже [Розслідування WSJ]

Тім Кук поставив завдання створити модем ще в 2018 році, саме тоді в розпалі було судові розбірки Apple та Qualcomm щодо патентів, передає WSJ. Хоча перша причина — фінанси, торік Apple заплатила Qualcomm близько 7,2 млрд доларів за використані в iPhone чипи.

Apple вважала, що зможе повторити успіх переходу комп’ютерних процесорів від Intel до власної серії М. Використання власного рішення заощаджує компанії від 100 до 150 доларів на кожному комп’ютері.

Apple дуже старається створити власний модем 5G для iPhone на заміну Qualcomm. Поки виходить не дуже [Розслідування WSJ]
Плата iPhone 14

Згідно зі звітом WSJ, Apple підвела невдала організація розробки, занадто суворі терміни виконання та складність завдання. При створенні 5G-модему, необхідно щоб той також добре працював на безлічі бездротових частот 2G, 3G і 4G. Розроблені прототипи були занадто великими, повільними та перегрівалися.

Все ж, Apple не відмовилася від ідеї створення своїх комплектуючих, тим більше колишній модемний підрозділ Intel вже викуплений. Найімовірніше, Тім Кук та його компанія тепер планують запустити власний модем з 2026-го, коли закінчиться контракт на постачання з Qualcomm.

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