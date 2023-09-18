5G-модем iPhone 15 Pro став швидше на 24% відносно iPhone 14 Pro

iPhone 15 Pro повинен краще працювати в 5G-мережах. Згідно з даними тестів, модем Qualcomm Snapdragon X70 (ймовірно) в iPhone 15 Pro може порадувати кращим енергоспоживанням, більшою швидкістю та кращою передачею даних на великих відстанях.

Згідно з даними дослідження SpeedSmart, iPhone 15 Pro став у американських мобільних мережах до 24% швидшим за свого попередника — iPhone 14 Pro. Найбільший прогрес спостерігався у мережі Verizon, одночасний тест показав середню швидкість завантаження 195,83 Мбіт/с на iPhone 14 Pro проти 243,06 Мбіт/с на iPhone 15 Pro. Найбільша середня швидкість завантаження спостерігалася в T-Mobile — 300,92 Мбіт/с, в AT&T найменший середній показник — 204,34 Мбіт/с.

Причина пришвидшення найімовірніше пов’язана з новим модемом в iPhone 15 Pro та Pro Max. Хоча Apple не конкретизує модель пристрою для передачі даних, згідно з даними SpeedSmart, у Pro-моделях встановлено Snapdragon X70, що також використовується в лінійці Samsung Galaxy S23. Рекламна кампанія Qualcomm робить акцент на «незрівнянну швидкість передачі даних, покриття та низьку затримку». Також в X70 є спеціальний ШІ-процесор, який має покращувати з’єднання в мережах з покриттям 5G.

Вже не один рік ходять чутки, що Apple створить свій 5G-модем, проте як мінімум до 2024 року цього не повинно відбутися.