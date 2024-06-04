Apple неправдиво рекламувала новий iPad Air з чипом M2, стверджуючи про 10 ядер GPU. Тепер каже, що їх 9

Нещодавно Apple анонсувала новий планшет iPad Air з чипом M2. На сайті компанії в розділі технічних характеристик зазначалося, що ця модель має чип з 8 ядрами CPU та 10 ядрами GPU. Однак тепер ресурс 9to5mac виявив, що компанія зменшила кількість ядер GPU з 10 до 9.

«Оновлена» конфігурація процесора iPad Air тепер фігурує на сайті Apple та вказує «9-core GPU». Що цікаво, на деяких регіональних сайтах, зокрема, українському, вказано наявність 10 ядер графічного процесора. Схоже, компанія ще не встигла оновити всі свої регіональні сайти, чим продовжує збивати з пантелику користувачів.

Наразі невідомо, що змусило Apple переглянути показник кількості доступних ядер GPU. Можливо, це пов’язано зі зміною рівня продуктивності, який тепер не відповідає 10-ядерній конфігурації чипа. Або ж є проблеми з виходом працездатних чипів з робочими 10 ядрами, тому одне з них доводиться обмежувати. До Apple звернулися з проханням прокоментувати ці зміни, але поки що вона не зробила цього.

Слід зазначити, що процесор M2 також використовується в складі попереднього планшета iPad Pro, і він містить 10 ядер GPU. Можливо, таким чином Apple намагається дистанціювати пристрої за рівнем продуктивності, обмеживши кількість доступних ядер. Хоча такі зміни в специфікаціях можуть потрапити під неправдиву рекламу.

Джерело: wccftech