Apple оновила систему купівлі Mac на своєму сайті: тепер доступні кастомізовані збірки

Олександр Федоткін

В Apple оновили систему купівлі ПК Mac, перейшовши від попередньо зібраних конфігурацій до можливості самостійної збірки.


Таким чином покупці тепер можуть самостійно обирати компоненти дисплея, процесора, пам’яті, сховища та інші. Така можливість збірки на замовлення згодом може допомогти розширити індивідуальні налаштування, включно із вибором ядер CPU та GPU у майбутніх MacBook з процесорами M5. Новий підхід орієнтований на заощадження коштів, враховуючи ймовірне підвищення цін на комплектуючі, та оновлення інформації щодо термінів постачання в режимі реального часу.

Відтоді як Apple перейшла до онлайн-продажів Mac, вони пропонувались у доволі специфічному форматі. Спочатку йшла базова модель, а за нею ПК зі значно більшим об’ємом оперативної та вбудованої пам’яті, потужнішими процесорами та більшими дисплеями. Це потребувало від користувачів певного часу на ознайомлення, оскільки в деяких моделей було більше зовнішньої пам’яті, однак менше оперативної, що дуже чітко визначало ціну.

Однак наразі на сайті Apple все сильно змінилось. Замість великої кількості попередньо налаштованих опцій, можна побачити єдину сторінку продукту з характеристиками, що налаштовуються. Це дозволяє зібрати ПК буквально з нуля. Наприклад, для MacBook Pro можна обрати одну з наступних опцій:


  • Розмір дисплея;
  • Колір;
  • Тип екрана;
  • Чип;
  • Обчислювальна потужність;
  • Єдина пам’ять;
  • SSD-накопичувач;
  • Адаптер живлення;
  • Клавіатура;
  • Професійні застосунки;
  • Варіанти оплати;
  • Покриття AppleCare

Деякі опції при цьому не змінились, покупець досі отримує 24 ГБ ОЗУ у стандартній комплектації разом з процесорами M4 Pro та Max. Однак сам процес більше орієнтований на збірку ПК у рамках бюджету, а не на вибір з великої кількості вже готових конфігурацій. У Apple підкреслюють, що базові варіанти моделей для кожного комп’ютера не змінилися і будуть доступні в магазинах, а ціна і терміни доставлення будуть оновлюватися в режимі реального часу в міру вибору опцій.

Поки незрозуміло, як це вплине на сторонні торгові майданчики, як от Amazon та Best Buy, однак, скоріш за все, ПК постачатимуться у стандартних конфігураціях. За непідтвердженою інформацією, Apple запропонує можливість індивідуального налаштування ядер процесора та відеокарти у майбутніх моделях MacBook Pro M5 Pro та M5 Max. Це також може бути способом “приховати” невелике підвищення цін на тлі зростання вартості пам’яті та інших компонентів протягом 2026 року.

ITC повідомляв, що Apple Mac Mini змітають з полиць магазинів, оскільки монополія NVIDIA на CUDA послабилася завдяки Claude Code. Ми також писали, що платформа Windows 11 on Arm нарешті отримала процесор, який здатен на рівних конкурувати з чипами Apple.

Джерело: Macworld

