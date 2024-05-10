Apple підписала угоду з Samsung про постачання дисплеїв для своїх складаних пристроїв – ЗМІ

За даними DigiTimes Asia, компанія Samsung Display підписала угоду з Apple щодо постачання дисплеїв для складаних пристроїв. Повідомляється, що це може бути складаний iPhone. Раніше вже ходили чутки, що Apple може представити свій перший складаний iPhone, ймовірно, наприкінці 2026 року.

Джерело стверджує, що інформація про співпрацю Apple з Samsung Display щодо складаних пристроїв надходить від ланцюга постачання. Додаткові деталі ще не розкриваються. Але якщо повідомлення правдиві, можна очікувати побачити перший складаний пристрій Apple, швидше за все, iPhone, незабаром. Раніше ходили чутки, що Apple також обговорює угоду про дисплеї з LG Display.

Разом з тим, Apple, можливо, підписала угоду про складаний дисплей із Samsung щодо пристрою, який, згідно зі звітом, може бути 20,3-дюймовим складаним пристроєм. 20,3-дюймовий пристрій точно не може бути iPhone. Це може бути новий складаний MacBook або зовсім новий сегмент пристроїв.

Крім того, попередній витік патенту на складний пристрій передбачає, що механізм складання може бути реалізований для широкого спектра пристроїв, включаючи телефони, планшети, ноутбуки та інші портативні пристрої.

Були також повідомлення про те, що Apple працює не над одним, а над двома складними пристроями. Існує припущення, що Apple перемістила частину своїх ресурсів із відділу гарнітур Vision Pro, щоб допомогти розробити складний пристрій.

Джерело: neowin

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