Apple планує виробляти чверть всіх iPhone в Індії

Apple виробила в Індії більше iPhone 15, ніж будь-яку попередню модель, і планує продовжувати. Компанія перенесе чверть свого виробництва iPhone — понад 50 мільйонів телефонів — до цієї країни протягом наступних двох-трьох років. Однак Китай все одно залишиться найбільшим постачальником iPhone з великим відривом.

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Як повідомляється, Foxconn та інші постачальники Apple вважають, що просування в Індію відбувається добре, тому вони готують ґрунт для майбутньої експансії, передає Engadget. Спочатку темп компанії був повільним через проблеми з інфраструктурою та потужні профспілки, які допомогли встановити більш обмежувальні трудові правила — наприклад, відмовитися від 12-годинного робочого дня.

На початку 2023 року міністр торгівлі Індії заявив, що Apple планує виробляти 25% своїх телефонів у країні, але жодних часових рамок для цього не було визначено. Два-три роки означали б досить значне нарощування виробництва.

Підрядник Apple, компанія Foxconn, виробляє iPhone 15 в доброму темпі на своєму заводі в індійському штаті Тамілнад. Це частина плану Apple з диверсифікації виробництва перед обличчям ризиків у ланцюжку постачання через напруженість у відносинах між США та Китаєм. Foxconn наразі будує завод у південному штаті Карнатака, відкриття якого очікується у квітні 2024 року, а також має ще один мегазавод на чернетці.

Поки Apple виробляла лише невеликий відсоток своїх iPhone в Індії, і виробництво нових моделей починалося на дев’ять місяців пізніше китайського. Ситуація змінилася з випуском iPhone 14, виробництво якого почалося в тому ж місяці, що і в Китаї, а iPhone 15, зібрані в Індії, були доступні в магазинах вже на старті продажів.

Відносини між США та Китаєм наразі є «делікатними», оскільки США нещодавно вжили заходів, щоб заблокувати доступ до передових технологій в країні. Однак Apple продовжує підкреслювати важливість цієї країни, а генеральний директор Тім Кук двічі відвідав її у 2023 році. Apple також продає велику кількість телефонів у Китаї, що становить близько 19% її загального доходу, підкреслюючи при цьому, що всі телефони, які продаються в Китаї через авторизовані канали, також виробляються в Китаї й використовуються місцевими постачальниками.