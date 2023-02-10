Apple почала продавати відновлені версії планшетів iPad Mini 6 та iPad Pro з чипом M1

Компанія Apple додала відновлені моделі iPad mini 6 та iPad Pro 2021 року у свій онлайн-магазин відновлених пристроїв, вперше запропонувавши планшети за зниженою ціною.

Ціни на iPad mini 6 починаються з $419 за модель із 64 ГБ вбудованої пам’яті. Знижка порівняно з первісною ціною ($499) становить $80 (або 16%). Також доступна модель зі сховищем місткістю 256 ГБ за ціною $549 (знижка $100 або 15%). Apple пропонує кілька варіантів кольору корпусу.

Планшет iPad mini 6 спочатку вийшов у вересні 2021. Він має 7,9-дюймовий дисплей від краю до краю, кнопку живлення з Touch ID та дизайн у стилі iPad Air. Це найменший планшет у лінійці Apple.

Ціна відновленого 11-дюймового iPad Pro починається з $639 за версію зі сховищем місткістю 128 ГБ. Водночас відновлений 12,9-дюймовий iPad Pro у такій конфігурації можна купити за $889. Apple також пропонує версії зі сховищем більшої місткості та підтримкою мобільного зв’язку.

Моделі iPad Pro, які Apple додала до магазину відновлених пристроїв, були вперше представлені у 2021 році. Вони оснащені чипами попереднього покоління M1. У жовтні 2022 року Apple оновила лінійку iPad Pro, представивши пристрої із процесорами M2.

Відновлені пристрої Apple майже ідентичні до нових продуктів. У процесі відновлення вони проходять повне функціональне тестування. Відновлені пристрої мають право на участь у програмі AppleCare+, а також забезпечуються таким же 14-денним періодом повернення, як і нові пристрої Apple.

Джерело: macrumors