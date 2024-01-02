Apple порушила 12-річну традицію ─ у 2023 році не вийшло жодної нової моделі iPad

Apple порушила традицію, яку підтримувала упродовж 12 років. Вперше з моменту запуску лінійки iPad компанія протягом цілого року не випустила нову або оновлену модель планшета.

З моменту свого дебюту у 2010 році iPad став важливим пристроєм для Apple та явним лідером на ринку планшетів. Компанія випускала щонайменше одну нову модель щороку. Останнім часом Apple випускає цілих чотири нові моделі iPad на рік. Але протягом усього 2023 року не вийшло жодної новинки у різних сімействах iPad. Попередня презентація нових планшетів Apple відбулася у жовтні 2022 року.

Хронологія випусків iPad виглядає наступним чином:

2010: iPad (1-го покоління)

2011: iPad 2

2012: iPad (3-го покоління), iPad (4-го покоління) та iPad mini (1-го покоління)

2013: iPad Air (1-го покоління) та iPad mini 2

2014: iPad Air 2 та iPad mini 3

2015: iPad mini 4 та 12,9-дюймовий iPad Pro (1-го покоління)

2016: 9,7-дюймовий iPad Pro

2017: iPad (5-го покоління), 12,9-дюймовий iPad Pro (2-го покоління), та 10,5-дюймовий iPad Pro

2018: iPad (6-го покоління), 11-дюймовий iPad Pro (1-го покоління) та 12,9-дюймовий iPad Pro (3-го покоління)

2019: iPad (7-го покоління), iPad Air (3-го покоління) та iPad mini (5-го покоління)

2020: iPad (8-го покоління), iPad Air (4-го покоління), 11-дюймовий iPad Pro (2-го покоління) та 12,9-дюймовий iPad Pro (4-го покоління)

2021: iPad (9-го покоління), iPad mini (6-го покоління), 11-дюймовий iPad Pro (3-го покоління) та 12,9-дюймовий iPad Pro (5-го покоління)

2022: iPad (10-го покоління), iPad Air (5-го покоління), 11-дюймовий iPad Pro (4-го покоління) та 12,9-дюймовий iPad Pro (6-го покоління)

2023: ─

Єдиним пристроєм, пов’язаним з iPad, випущеним у 2023 році, був Apple Pencil із USB-C.

Ця річна перерва у випуску нових iPad примітна з огляду на історію лінійки продуктів. Вона може сигналізувати про необхідність задуматися про напрямок розвитку пристрою. Оскільки iPad став більш досконалим і поширеним, необхідність частих оновлень для багатьох потенційних клієнтів зменшилася. Цей зсув у поведінці споживачів міг би спонукати Apple переглянути свою стратегію щодо планшетів, зосередивши увагу на ефективніших і менш частих оновленнях пристроїв.

Разом з тим слід враховувати критику, з якою зіткнулася Apple щодо складності лінійки iPad, що зростає, а також питання, що стосуються напряму iPadOS. Взявши річну перерву, Apple, можливо, планує скоригувати лінійку з чіткішим розумінням мети у майбутньому.

Чутки та прогнози аналітиків вказують, що у 2024 році Apple має намір оновити всю лінійку iPad.

Джерело: macrumors