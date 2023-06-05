Apple анонсувала 15-дюймовий MacBook Air на M2 — від $1299

На WWDC 2023 Apple анонсувала довгоочікувану 15-дюймову версію MacBook Air.

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Вага моделі – 1,3 кг, а товщина – 11,5 мм. Як стверджує компанія, пристрій стане «‎найтоншим та найкращим у світі 15-дюймовим ноутбуком». Але тут можна згадати про 15,6-дюймовий ноутбук LG Gram — його товщина становить 10,9 мм при масі близько 1 кг.

MacBook Air, який буде доступним у 4 кольорах (Starlight, Space Gray, Silver та Midnigh), має два порти USB-C Thunderbolt, зарядний роз’єм MagSafe та аудіовихід для навушників, обладнаний фронтальною камерою 1080p та має 6 динаміків із просторовим аудіо.

15,3-дюймовий екран ноутбука з 5-міліметровими рамками має яскравість 500 ніт.

Пристрій забезпечує 18 годин автономної роботи та поставлятиметься з чипом M2 – другим поколінням ARM-чипів Apple Silicon.

Ціни моделі стартують від $1299, а продажі стартують наступного тижня. Apple також оновила ціни на моделі, анонсовані на конференції торік: 13-дюймовий MacBook Air з M2 відтепер коштує від $1099, а базовий M1 Air – від $999.

Apple стверджує, що новий Air буде у 12 разів швидшим за попередні моделі з процесорами Intel та забезпечить до 18 годин автономної роботи; обіцяють й удвічі більшу продуктивність, яскравість та час автономної роботи в порівнянні з конкурентними 15-дюймовими ноутбуками з Windows (моделі не уточнювали).

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15-дюймовий MacBook Air – це випуск середнього класу від Apple, яка раніше мала досить великий розрив у ціні між пропозиціями 13-дюймових MacBook і більшими моделями преміумкласу. Пристрій, ймовірно, підійде аудиторії, що потребує більшого екрана, але не зацікавлена у додатковій обчислювальної потужності (і вартості) 14- та 16-дюймових моделей Pro.