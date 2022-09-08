Apple припинила продаж iPhone 13 Pro та iPhone 11, а iPhone 12, iPhone 13 та 13 Mini подешевшали на $100 — порівнюємо модельні ряди 2022 та 2021 року

Вчора відгриміла перша осіння презентація Apple, центральне місце в якій зайняли Apple Watch Ultra смартфони iPhone 14 — минулося без несподіванок і показали саме ті чотири моделі, як всі очікували: 6,1-дюймові iPhone 14 та iPhone 14 Pro, а також 6,7-дюймові iPhone 14 Plus та iPhone 14 Pro Max. Відразу після оновлення онлайн-магазину Apple кілька старіших моделей покинули каталог, і відтепер Apple продаватиме лише моделі з підтримкою 5G: iPhone 14, iPhone 14 Plus, 14 Pro та 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 та iPhone SE 2-го покоління (2022).

Як добре видно на зображенні з вчорашньої презентації, наразі Apple пропонує iPhone на різний бюджет, охоплюючи ціновий діапазон від $429 за iPhone SE 2-го покоління і до $999+ за топові iPhone 14 Pro.

Щодо моделей iPhone, які вибули з актуального модельного ряду Apple — з очевидних причин компанія відмовилася від тогорічних iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max, щоб звільнити шлях новим флагманам — iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Власне, так само Apple діяла попередні роки, тож дивуватися тут особливо немає чому. Логіка максимально зрозуміло — попереднє Pro-покоління прибрали, щоб воно не шкодило продажам нових «прошок». Зрештою, може бути лише один (с).

Також Apple нарешті розпрощалася з найстарішою та надзвичайно популярною моделлю — iPhone 11. Це був один з найбільш продаваних iPhone, який вийшов у 2019 році з процесором A13 Bionic, пропонував вищу автономність, ніж попередник, та оснащувався UWB-чипом U1 для визначення місця розташування предметів.

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Як завжди, якийсь час (до повного виснаження запасів), зняті з виробництва моделі iPhone зі старих партій, ще можна буде знайти в різних сторонніх магазинах. Окрім того, якщо дуже треба, то в офіційному магазині Apple можна пошукати відновлені екземпляри цих моделей.

Водночас Apple залишила в продажі iPhone 12, iPhone 13 та 13 Mini. Ба більше, компанія зробила їх доступнішими — всі ці три моделі подешевшали на $100. Цей прайс-кат покликаний стимулювати попит на старіші моделі та допомогти Apple і надалі збільшувати обсяг продажів iPhone. Минулого кварталу тільки Apple вдалося збільшити продажі попри скорочення світового ринку смартфонів, тоді як всі інші найбільші виробники зафіксували спад.

Модельний ряд iPhone 2022 року

iPhone 14 — $799

iPhone 14 Plus — $899

iPhone 14 Pro — $999

iPhone 14 Pro Max — $1099

iPhone 13 — $699

iPhone 13 Mini — $599

iPhone 12 — $599

iPhone SE (2022) — $429

Модельний ряд iPhone 2021 року