Apple припинила продаж iPhone 13 Pro та iPhone 11, а iPhone 12, iPhone 13 та 13 Mini подешевшали на $100 — порівнюємо модельні ряди 2022 та 2021 року

Вчора відгриміла перша осіння презентація Apple, центральне місце в якій зайняли
Apple Watch Ultra смартфони iPhone 14 — минулося без несподіванок і показали саме ті чотири моделі, як всі очікували: 6,1-дюймові iPhone 14 та iPhone 14 Pro, а також 6,7-дюймові iPhone 14 Plus та iPhone 14 Pro Max. Відразу після оновлення онлайн-магазину Apple кілька старіших моделей покинули каталог, і відтепер Apple продаватиме лише моделі з підтримкою 5G: iPhone 14, iPhone 14 Plus, 14 Pro та 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 та iPhone SE 2-го покоління (2022).
Як добре видно на зображенні з вчорашньої презентації, наразі Apple пропонує iPhone на різний бюджет, охоплюючи ціновий діапазон від $429 за iPhone SE 2-го покоління і до $999+ за топові iPhone 14 Pro.
Щодо моделей iPhone, які вибули з актуального модельного ряду Apple — з очевидних причин компанія відмовилася від тогорічних iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max, щоб звільнити шлях новим флагманам — iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Власне, так само Apple діяла попередні роки, тож дивуватися тут особливо немає чому. Логіка максимально зрозуміло — попереднє Pro-покоління прибрали, щоб воно не шкодило продажам нових «прошок». Зрештою, може бути лише один (с).
Також Apple нарешті розпрощалася з найстарішою та надзвичайно популярною моделлю — iPhone 11. Це був один з найбільш продаваних iPhone, який вийшов у 2019 році з процесором A13 Bionic, пропонував вищу автономність, ніж попередник, та оснащувався UWB-чипом U1 для визначення місця розташування предметів.
Як завжди, якийсь час (до повного виснаження запасів), зняті з виробництва моделі iPhone зі старих партій, ще можна буде знайти в різних сторонніх магазинах. Окрім того, якщо дуже треба, то в офіційному магазині Apple можна пошукати відновлені екземпляри цих моделей.
Водночас Apple залишила в продажі iPhone 12, iPhone 13 та 13 Mini. Ба більше, компанія зробила їх доступнішими — всі ці три моделі подешевшали на $100. Цей прайс-кат покликаний стимулювати попит на старіші моделі та допомогти Apple і надалі збільшувати обсяг продажів iPhone. Минулого кварталу тільки Apple вдалося збільшити продажі попри скорочення світового ринку смартфонів, тоді як всі інші найбільші виробники зафіксували спад.
Модельний ряд iPhone 2022 року
- iPhone 14 — $799
- iPhone 14 Plus — $899
- iPhone 14 Pro — $999
- iPhone 14 Pro Max — $1099
- iPhone 13 — $699
- iPhone 13 Mini — $599
- iPhone 12 — $599
- iPhone SE (2022) — $429
Модельний ряд iPhone 2021 року
- iPhone 13 — $799
- iPhone 13 Mini — $699
- iPhone 13 Pro — $999
- iPhone 13 Pro Max — $1 099
- iPhone 12 — $699
- iPhone 12 Mini — $599
- iPhone 11 — $499
- iPhone SE (2022) — $429