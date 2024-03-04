Apple припинила продаж MacBook Air (M1) 2020 — першого Mac на Apple silicon

Разом з анонсом нових моделей MacBook Air з чипом M3 компанія Apple припинила продаж версії MacBook Air з процесором M1. Цей ноутбук був випущений у листопаді 2020 року як перший Mac на базі Apple silicon.

Свого часу це була своєрідна революція. MacBook Air з процесором M1 обходився пасивним охолодженням, проте забезпечував вищу продуктивність та автономність у порівнянні з варіантами на базі процесорів Intel.

Водночас Apple на $100 знизила початкову ціну 13-дюймового MacBook Air з процесором M2. Вперше ціна на цей пристрій опустилася нижче $1000. Компанія з Купертіно випустила 13-дюймовий MacBook Air із чипом M2 у червні 2022 року за початковою ціною $1199, але в червні 2023 року, коли було випущено 15-дюймовий MacBook Air із чипом M2, знизила ціну до $1099. Базова конфігурація включає 8 ядер CPU, 8 ядер GPU, 8 ГБ уніфікованої пам’яті та 256 ГБ внутрішньої пам’яті.

Наразі модельний ряд MacBook Air складається з 13-дюймового MacBook Air із чипом M2 від $999, 13-дюймового MacBook Air із чипом M3 від $1099 та 15-дюймового MacBook Air із чипом M3 з ціною від $1299.

Джерело: macrumors 1, 2

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