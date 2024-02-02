Apple розглядає випуск складаного смартфону-планшету з діагоналлю екрану 7-8 дюймів у 2026-2027

Apple розглядає можливість випуску складаного пристрою з діагоналлю від 7 до 8 дюймів. Запуск продукту очікується у 2026 або 2027 році. Він може стати першим складаним пристроєм Apple, але навряд це заміна 8,3-дюймовому планшету iPad mini, оскільки ймовірно буде в іншій ціновій категорії. Тим більше Apple також розробляє OLED-дисплеї для iPad mini.

За даними галузевих джерел корейського видання The Lec, Samsung Display та LG Display надіслали зразки 6-дюймових та 7-дюймових складаних панелей до Apple ще минулого року. За їх даними Samsung Display активніше розробляє панелі для складаного дисплея Apple, ніж LG Display.

Якщо буде прийнято рішення про масове виробництво, очікується, що Samsung виготовить складану панель на своїй лінійці OLED-дисплеїв шостого покоління, на якій виготовляються OLED-дисплеї для iPhone.

Хоча Apple не підтвердила специфікації своїх пізніх 7-дюймових та ранніх 8-дюймових складаних продуктів, повідомляється, що Apple, Samsung Display та LG Display мають різні ідеї щодо скла (Ultra Thin Glass, UTG) та концепції шарнірів, які є основою механізму продукту. Вважається, що це пов’язано з розбіжностями в оцінці довговічності та надійності продукту.

В індустрії існує консенсус щодо того, що Apple внесе зміни в iPhone у 2027 році. Тоді виповниться 20 років від випуску першого iPhone від Apple і 10 років з дня випуску першого OLED iPhone.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.