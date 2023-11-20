Apple розробляє MicroLED дисплеї, покращені акумулятори, сенсори камер та інші технології ─ Марк Гурман

У черговій колонці Power On Марк Гурман із Bloomberg розповів про розробки, якими займаються внутрішні команди Apple. Вони об’єднані у відділ технологій під керівництвом Джонні Сроуджі.

Цей відділ створив успішну лінійку чипів, досить потужну, щоб замінити процесори Intel у всіх комп’ютерах Apple. Команда Сроуджі спромоглася виконати складні завдання, у тому числі створити спеціальні технології, які замінили багато компонентів від відомих сторонніх постачальників. Але перед відділом технологій стоять ще деякі недосягнуті амбітні цілі, включаючи створення власного модема (щоб відмовитись від рішення Qualcomm) для iPhone, оновлення підходу Apple до дисплеїв та впровадження додаткових бездротових чипів. Як очікується, власний модем буде готовий приблизно до 2026 року. Після цього, ймовірно, компанії знадобиться ще 2 або 3 роки, щоб впровадити власний модем у мобільні версії Apple Watch та iPad, а також Mac. Потрібен додатковий час, щоб інтегрувати модем у систему-на-чипі.

Паралельно відділ технологій Apple працює над кількома іншими проєктами:

Комбінований чип Wi-Fi та Bluetooth, який зрештою замінить компоненти Broadcom. Спочатку його випуск був запланований на 2025 рік, але, як і у випадку з модемом, технологія також стикається із затримками.

Дисплеї MicroLED. Цей проєкт знаходиться у розробці більш ніж половину десятиліття.

Неінвазивна система моніторингу рівня глюкози, яку компанія має намір запровадити в Apple Watch.

Власна конструкція акумуляторів для пристроїв Apple. Компанія протягом десятиліть брала активну участь у розробці акумуляторів, тісно співпрацюючи з партнерами, але тепер Apple вивчає, чи зможе вона зробити більше самостійно. З усім тим, це все ще дослідницький проєкт.

Компанія розглядає власну стратегію щодо сенсорів камер. Фотографія стала однією з найважливіших переваг iPhone, і ця технологія лежить в основі майбутніх розробок у сфері змішаної реальності та автономного водіння.

Також команда Джонні Сроуджі працює над удосконаленням існуючих чипів. Зараз у розробці знаходиться процесор M3 Ultra, а за ним піде лінійка M4. Також очікується новий чип для AirPods та оновлені процесори для iPhone. У довгостроковій перспективі чипи всередині Mac, iPad та iPhone перейдуть з 3-нм на 2-нм техпроцес.

Джерело: Bloomberg