Apple, схоже, прибере з базового iPad роз’єм 3.5 мм

Компанія Apple поступово відмовилася від роз’єму для навушників у лінійці смартфонів iPhone та деяких планшетах iPad, таких як iPad Pro, iPad Air та iPad Mini. І тепер компанія, схоже, готова повністю виключити його із iPad. Про це свідчать рендери майбутньої моделі початкового рівня – 3,5-міліметрового роз’єму немає ні у верхній, ні в нижній частині пристрою.

MySmartPrice повідомляє, що CAD-рендери отримані від виробника чохлів, що працює над аксесуарами для iPad 10 покоління. Судячи з зображень, Apple готує суттєве оновлення класичного дизайну iPad, який залишався практично незмінним протягом багатьох років. В цілому, новий iPad має ту ж естетику плоских сторін, що й останні iPhone, iPad, 14- та 16-дюймові MacBook Pro та MacBook Air 2022 року.

Згідно з наявною інформацією, новий iPad початкового рівня збереже кнопку Home, а також великі рамки над та під дисплеєм. При цьому екран повинен бути більшим, ніж у поточної 10,2-дюймової моделі. На задній панелі знаходиться перероблена камера, що нагадує модуль від iPhone X. В оновленому iPad використовується порт USB-C. Рендери також натякають на наявність чотирьох динаміків, хоча зараз таким обладнанням можуть похвалитися лише пристрої серії iPad Pro.

Як очікується, iPad 10-го покоління, швидше за все, буде анонсовано цієї осені.

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Джерело: The Verge