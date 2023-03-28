Apple, схоже, відмовиться від фізичного слота SIM в iPhone 15, що продаватимуться у Франції та інших країнах Європи

Пристрої працюватимуть на eSIM, які дозволяють користувачам активувати тарифний план мобільного зв’язку без використання фізичної SIM-карти.

Відповідно до інформації, отриманої французьким вебсайтом MacGeneration, нові моделі iPhone 15 і iPhone 15 Pro продаватимуть у Франції без слота для SIM-карти. Якщо це дійсно так, то виключення може поширитись і на інші європейські країни – оскільки Apple зазвичай продає там одну модель iPhone. Наприклад, iPhone 14 Pro A2890, що продається у Франції, також реалізується у Великій Британії, Ірландії, Німеччині, Італії, Іспанії, Португалії, Австрії, Польщі, Нідерландах, Бельгії, Данії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Швейцарії та десятках інших країн.

У вересні минулого року Apple видалила слот для SIM-карти з усіх моделей iPhone 14 у США, змусивши клієнтів використовувати eSIM – цифрову SIM-карту, яка дозволяє активувати тарифний план стільникового зв’язку без використання фізичної SIM-карти. У Apple на сайті є перелік операторів, що підтримують технологію eSIM у всьому світі.

Коли серія iPhone 14 була запущена в США, Apple рекламувала eSIM-карти як більш безпечні, ніж фізичні, оскільки їх неможливо дістати з iPhone, який був загублений або викрадений. У компанії також кажуть, що eSIM усуває необхідність отримувати, носити та міняти фізичні SIM-карти або чекати їх надходження поштою. У документі підтримки зазначено, що iPhone XS і новіші моделі можуть зберігати вісім або більше eSIM, тоді як iPhone 13 і новіші моделі можуть мати дві активні eSIM одночасно.

Оскільки доступність eSIM швидко зростає, видалення слота для SIM-карти й за межами США здається неминучим, навіть якщо для повного завершення переходу знадобиться ще кілька років. Очікується, що Apple, як зазвичай, представить серію iPhone 15 у вересні.

За чутками майбутні смартфони iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max замість окремих кнопок для збільшення та зменшення гучності отримають одну витягнуту кнопку для регулювання гучності. Що стосується перемикача відключення звуку, який був присутній в iPhone з першої моделі 2007 року, його замінять на кнопку з тією ж функцією.

Ще один витік демонстрував наявність передніх скляних панелей для серії iPhone 15. Судячи з зображень, моделі Pro отримають тонші рамки навколо дисплея, а функція Dynamic Island буде розширена і на стандартні моделі iPhone 15.

Джерело: macrumors