Apple тестує «умовне ціноутворення» в App Store – знижки на підписки для користувачів, які вже мають активні підписки

Apple розпочала пілотне тестування нової функції App Store під назвою «умовне ціноутворення». Передбачається, що вона допоможе розробникам залучати клієнтів дешевшими підписками на основі інших покупок.

Модель умовного ціноутворення дозволить розробникам пропонувати знижки клієнтам, які вже мають підписки на інші сервіси, будь то власні застосунки цих розробників або партнерів, що беруть участь. Тестування починається з обраної групи учасників, а потім «найближчими місяцями» функція буде поширена на більшу кількість розробників.

«Умовне ціноутворення на підписки в App Store ─ нова функція, яка допомагає вам залучати та утримувати передплатників ─ дозволяє вам надавати клієнтам знижку на підписку, якщо вони активно підписані на іншу підписку», ─ йдеться в повідомленні Apple. «Його можна використовувати для підписок від одного розробника або двох різних розробників».

Apple додатково пояснила, що ці комплексні знижки буде добре видно клієнтам як в App Store, так і «в каналах позаплатформного маркетингу», щоб вони могли легко знайти та скористатися пільгами.

Джерело: Engadget