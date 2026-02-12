Apple TV викупила права на "Розрив": серіал отримає +2 сезони

Кадри з серіалу "Розрив"

“Розрив”, один із найпопулярніших серіалів в історії Apple TV, отримає два додаткові сезони: компанія викупила всі права на бренд і планує розпочати зйомки наступних епізодів цього літа.





Видання Deadline повідомляє, що “Розрив” тепер повністю під контролем Apple Studios, хоча оригінальна власниця, інді-студія Fifth Season, залишається у складі виконавчих продюсерів. Новина супроводжується заявою про те, що зйомки третього сезону розпочнуться влітку 2026 року, а процес написання сценаріїв наразі триває.

Інший цікавий момент полягає в тому, що придбання гарантує для серіалу четвертий сезон, як і планували шоуранери Бен Стіллер та Ден Еріксон. Дует також відкритий для ідеї розширення всесвіту, яка потенційно включатиме приквел, спінофи, іноземні версії та навіть відеоігри.

“Четвертий сезон — це гарантія, і його враховують у планах Apple Studios щодо серіалу. Стіллер та Еріксон публічно говорили про те, що серіал триватиме 3-4 сезони… мета — чотири сезони, і Apple її повністю підтримує”, — йдеться у звіті.

Deadline наголошує, що Apple Studios “чудово усвідомлює” те, що фанати “Розриву” не налаштовані на трирічні паузи між сезонами (як було у випадку 1 і 2), тож можна очікувати на прискорення виробництва.





“Розрив” — це науково-фантастичний серіал, що оповідає про працівників технологічної корпорації Lumon Industries, які погодились на хірургічну процедуру, що розділила їхні робочі спогади від домашніх і фактично створила дві особистості в одному тілі. Інтро (робочі) не знають, що відбувається вдома, а екстра (домашні) поняття не мають, чим вони займаються на роботі. Перший та другий сезони шоу наразі транслюються на Apple TV.