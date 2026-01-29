Нова "Гра престолів": Apple зніме фентезі-серіал за книгами Брендона Сандерсона

Кадри з серіалу "Гра престолів" / HBO

До уваги HBO: Apple TV уклала безпрецедентну угоду з фентезійним письменником Брендоном Сандерсоном і планує створити телевізійний всесвіт, потенційно масштабніший за “Гру престолів”.





Згідно з The Hollywood Reporter, стримінг придбав права на серію книг Сандерсона про вигаданий всесвіт Космер. Сага включає цикли “Елантріс”, “З-імли-народжені”, “Хроніки Буресвітла”, твори “Той, що припиняє війни”, “Білий пісок” та багато інших.

Apple has landed the rights to turn ‘MISTBORN’ into a film franchise & ‘THE STORMLIGHT ARCHIVE’ into a TV series. Brandon Sanderson will write, produce and consult on all projects. (Source: https://t.co/Ka6RvxmT3S) pic.twitter.com/b8FZH2ahYO — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 28, 2026





Історія Космера розгортається навколо містичної істоти Адоналсіум, що живе у світі Йолен. Адоналсіум був вбитий групою з шістнадцяти змовників з метою розділення його сили на шістнадцять уламків. За допомогою них були створені нові світи, населені людьми та різними видами магії. Кожен уламок перейняв певну Рису Адоналсіума, як от Руйнування або Честь, відповідно вони передались й кожному окремому світу.

Початково в Apple для екранізації розглядають романи серії “З-імли-народжені” (для фільмів) та “Хроніки Буресвітла” (для серіалу). Перша серія містить дві готові трилогії: історію про групу чаклунів, які поглинають метал і намагаються повалити антиутопічну імперію, та оповідь, що переноситься на 300 років уперед і розповідає про персонажа, який розслідує викрадення людей та пограбування. Третя та четверта частини серії ще не написані, але очікується, що вони будуть розгортатися у 80-х роках у космосі. Щодо “Хронік Буресвітла”, то серія охоплює п’ять книг (і кілька у розробці), що відбуваються у світі, де лицарі та монстри контролюють магічні бурі та використовують їх як джерело сили та могутності.

Сам Сандерсон контролюватиме кожну з екранізацій та братиме участь в написанні сценарію. Фактично, письменник отримає більший вплив, ніж у Джорджа Р. Р. Мартіна з “Грою престолів” та “Домом дракона”. У випадку останнього це спричинило серйозні конфлікти, тож з новим шоу у всесвіті Вестеросу під назвою “Лицар сімох королівств” в HBO намагались виправити ситуацію. Шоуранер Айра Паркер раніше заявляв, що писав серіал “виключно для Мартіна”.