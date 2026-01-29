Новини Кіно 29.01.2026 comment views icon

Нова "Гра престолів": Apple зніме фентезі-серіал за книгами Брендона Сандерсона

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Нова "Гра престолів": Apple зніме фентезі-серіал у всесвіті Космер Брендона Сандерсона
Кадри з серіалу "Гра престолів" / HBO

До уваги HBO: Apple TV уклала безпрецедентну угоду з фентезійним письменником Брендоном Сандерсоном і планує створити телевізійний всесвіт, потенційно масштабніший за “Гру престолів”.


Згідно з The Hollywood Reporter, стримінг  придбав права на серію книг Сандерсона про вигаданий всесвіт Космер. Сага включає цикли “Елантріс”, “З-імли-народжені”, “Хроніки Буресвітла”, твори “Той, що припиняє війни”, “Білий пісок” та багато інших.


Історія Космера розгортається навколо містичної істоти Адоналсіум, що живе у світі Йолен. Адоналсіум був вбитий групою з шістнадцяти змовників з метою розділення його сили на шістнадцять уламків. За допомогою них були створені нові світи, населені людьми та різними видами магії. Кожен уламок перейняв певну Рису Адоналсіума, як от Руйнування або Честь, відповідно вони передались й кожному окремому світу.

Початково в Apple для екранізації розглядають романи серії “З-імли-народжені” (для фільмів) та “Хроніки Буресвітла” (для серіалу). Перша серія містить дві готові трилогії: історію про групу чаклунів, які поглинають метал і намагаються повалити антиутопічну імперію, та оповідь, що переноситься на 300 років уперед і розповідає про персонажа, який розслідує викрадення людей та пограбування. Третя та четверта частини серії ще не написані, але очікується, що вони будуть розгортатися у 80-х роках у космосі. Щодо “Хронік Буресвітла”, то серія охоплює п’ять книг (і кілька у розробці), що відбуваються у світі, де лицарі та монстри контролюють магічні бурі та використовують їх як джерело сили та могутності.

Сам Сандерсон контролюватиме кожну з екранізацій та братиме участь в написанні сценарію. Фактично, письменник отримає більший вплив, ніж у Джорджа Р. Р. Мартіна з “Грою престолів” та “Домом дракона”. У випадку останнього це спричинило серйозні конфлікти, тож з новим шоу у всесвіті Вестеросу під назвою “Лицар сімох королівств” в HBO намагались виправити ситуацію. Шоуранер Айра Паркер раніше заявляв, що писав серіал “виключно для Мартіна”.

Перший погляд: Генрі Кавілл знову з мечем у ремейку “Горця”

Спецпроєкти
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya
Wise IT приєднується до CISO Club Ukraine. Мета спільноти — забезпечити новий рівень кіберстійкості

Популярні новини

arrow left
arrow right
Власник MacBook Pro 2018 року безплатно отримав від Apple модель з M4 Max за понад $4000
З тим самим гумором і жорстокістю: серіал "Хлопаки" анонсував власну відеогру
На Apple TV завершився серіал "Плюрибус": всі 9 епізодів доступні для перегляду
В серіалі "Розкрадачка гробниць" з Софі Тернер таємно знялася колишня Лара Крофт
Apple Pin: компанія готує ШІ-гаджет у форматі AirTag, з камерами та мікрофонами
Масовий вихід з Apple: чотири топменеджери покинули компанію за 72 години
Другий сезон "Фолаут" подвоїв популярність ігор Bethesda у Steam
Apple випустила новий AirTag: +50% до гучності та точності пошуку речей
ТОП-2025 від Google: українців найбільше цікавили "Графік відключення світла", шоу "Холостяк" та "Гра в кальмара 2"
Складаний Apple iPhone Fold матиме дивну форму — рендер та креслення
Перший погляд на 5-й сезон серіалу "Хлопаки": Хоумлендер милується Землею у вогні
Прогрес наочно: емулятор Apple Macintosh 68K працює на копійчаному чипі інтернету речей
Apple підтвердила нову Siri на Gemini — Ілон Маск вже відреагував
Будильники на iPhone самостійно переходять в режим "без звуку": як виправити?
Amazon оновила графік виходу серіалу "Фолаут": останні два епізоди вийдуть раніше
ОНОВЛЕНО: З Apple йдуть процесори: компанія намагається утримати віцепрезидента з апаратних технологій
Керівники Apple заселяються в готелі поряд із заводами Samsung, щоб "забронювати" оперативну пам’ять
"Це вже не моя історія": Джордж Мартін розповів про "жахливі" стосунки з шоуранером "Дому дракона"
30 нових пристроїв Apple у масштабному витоку — що вийде у 2026 році
"Плюрибус" і компанія: 20 найкращих нових серіалів за версією Metacritic
Не "Гра престолів", але весело: критики оцінили "Лицар сімох королівств" у 84% на Rotten Tomatoes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати