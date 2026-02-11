tradfi
Apple варто хвилюватись? KT-скан порівняв оригінальні AirPods та копію за $10

Олександр Федоткін

Ютубер з Канади порівняв різницю між оригінальними Apple AirPods та їхньою дешевою копією з Temu за $10.


Замість порівняння характеристик, якості та ціни, чоловік просканував обидва пристрої та подивився на їхню начинку. На перший погляд, як оригінал, так і дешева копія дуже схожі, за виключенням хіба що логотипа. Однак сканування продемонструвало велику різницю між фірмовими Apple AirPods та копією з Temu.

Користувачі переважно прагнуть купувати оригінал, однак на ринку повно підробок під AirPods, які дуже важко відрізнити від оригінальних, принаймні поки не почнеш користуватись. Якщо навушники купуються не в перевіреного продавця з десятками тисяч схвальних відгуків та не безпосередньо в Apple, Amazon, Amazon Refurbished або на аналогічних платформах, то, скоріш за все, мова йтиме про підробку.


Дехто вважає, що достатньо звірити такі дані, як гарантійний талон або серійний номер, але це теж не працює, тому що ці номери легко підробити. Деякі підробки настільки витончені, що певною мірою імітують функції оригінальних AirPods. Наприклад, існують підроблені AirPods, які можуть автоматично виявляти пристрої у вашому iCloud (наприклад, MacBook та iPhone) та безперешкодно підключатися до обох. Однак все стає зрозумілим, коли починає користуватись ними, оскільки їхня якість ніяк не відповідає оригіналу. 

Ютубер Inside Everything провів ретельне сканування Apple AirPods та AirPods з Temu. Він просканував обидва продукти за допомогою комп’ютерного томографа аби побачити, що в них всередині. Обидві моделі мають схожу базову конструкцію. Однак підробки позбавлені таких елементів, як мікрофон зворотного зв’язку для активного шумозаглушення. В них також використовуються значно дешевші матеріали. Замість металу в оригінальних Apple AirPods у підробках використовується пластик. 

Хоча Apple або виробляє, або модифікує майже кожен компонент на замовлення, у пристроях Temu використовуються стандартні компоненти, куплені за низькою ціною, що цілком логічно. Крім того, навушники Temu AirPods, очевидно, несумісні з іншими продуктами Apple та CarPlay. 

Ми писали, що наступні Apple AirPods отримають ІЧ-датчики з камерами і +$50 до ціни. Минулого року в App Store вийшла перша у світі гра з керуванням через AirPods — працює голова, а не руки

Джерело: SupercarBlondie

