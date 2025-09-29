Новини Ігри 29.09.2025 comment views icon

В App Store вийшла перша у світі гра з керуванням через AirPods — працює голова, а не руки

Маргарита Юзяк

Геймплей в RidePods

В App Store з’явилася RidePods — перша гра, де вашими руками стає… голова. Тайтл використовує вбудовані сенсори AirPods.

Розробник Алі Таніс звернув увагу, що сенсори просторового аудіо в AirPods можна використовувати не лише для звуку. Програміст взяв функцію та створив гру, яка перетворює навушники на контролер руху. Його задум вийшов за межі власного коду — Apple пропустила RidePods – Race with Head в App Store за кілька тижнів.

У тайтлі принцип роботи простий: нахиляєш голову вліво чи вправо — і керуєш байком. Рух вперед або назад — і мотоцикл гальмує чи прискорюється. Завдання гравця — ухилятися від машин, вантажівок та інших перешкод, виборюючи найвищий бал і намагаючись побити власні рекорди на швидких заїздах.

В App Store вийшла перша у світі гра з керуванням через AirPods — працює голова, а не руки
Елементи геймплею в RidePods

Проте без сумісних навушників грати не вийде, а RidePods підтримує лише топові моделі, як-от AirPods Pro та новенькі AirPods 3, яким оновили дизайн. Відповідно без таких навушників геймплей може не функціонувати як слід. Питання, коли з’являться подібні ігри та чи будуть вони взагалі цікаві аудиторії.

Раніше, наприклад, інженер Сем Анрі Голд відкрив прихований сенсор LidAngleSensor в MacBook і створив на його основі симулятор скрипучих дверей. Апдейтом датчика, який реагує на кут нахилу, поділилися на GitHub. Пізніше користувачі представили варіант ще гірше — звуки людських газів під час нахилу екрана. А тепер черга за навушниками, які перетворилися на геймпад.

Перше відео зі скрипом 

Друге відео — на ваш розсуд 

Джерело: TomsHardware

