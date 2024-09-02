Apple відмовиться від портів USB-A в новому Mac mini – Марк Гурман

Компактний комп’ютер Mac mini наступного покоління залишиться без роз’ємів USB-A. Про це повідомляє Марк Гурман з Bloomberg.

Клієнти Apple вже звикли до того, що звичні прямокутні порти USB-A витісняються їхніми тоншими побратимами USB-C. І хоча USB-C має свої переваги, перехід іноді може збентежити користувачів та вимагає пошуку адаптерів.

Зазначається, що дизайн Mac mini не зазнав значних змін з 2010 року. Але Гурман каже, що цієї осені ситуація зміниться. Оновлені моделі Mac mini стануть найменшими за всю історію існування лінійки та отримають новий процесор Apple M4. Також вони включатимуть п’ять портів USB-C, мережевий порт Ethernet, роз’єм HDMI та роз’єм для навушників. Але порти USB-A зникнуть.

На 9 вересня Apple запланувала захід Glowtime, на якому компанія, як очікується, анонсує нову лінійку iPhone 16. Однак нова лінійка Mac може бути оголошена лише пізніше восени.

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Джерело: techcrunch

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